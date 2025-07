Iga aplica 'bicicleta' em Anisimova e conquista Wimbledon pela 1ª vez

Desde 2020, Iga Swiatek não passava os seis primeiros meses de uma temporada sem conquistar um título. Aconteceu em 2025, e a polonesa quebrou seu jejum logo no maior dos palcos, a Quadra Central de Wimbledon. Sólida do fundo de quadra e sem perdoar os erros de uma tensa Amanda Anisimova, que disputava uma final de slam pela primeira vez, a polonesa de 24 anos atropelou. Fez 6/0 e 6/0 (placar conhecido no tênis como "bicicleta") e triunfou na grama do All England Club.

Foi apenas a segunda vez na história de Wimbledon que uma final feminina terminou em 6/0 e 6/0. Não acontecia desde 1911, quando Dorothea Chambers superou sua compatriota britânica Dora Boothby.

É o sexto título de slam na carreira de Swiatek, que venceu Roland Garros quatro vezes (2020, 2022-24) e o US Open em 2022. O triunfo deste sábado também foi o 100º da polonesa em jogos válidos por torneios do grand slam. Ela foi a mais rápida a chegar às 100 vitórias desde Serena Williams, que alcançou a marca em 2004, precisando de apenas 114 jogos. Iga agora tem um histórico de 100 vitórias e 20 derrotas.

Marcas de precocidade

Iga também é a mulher mais jovem desde Serena (2002) a ter no currículo títulos de slam nos três pisos (Roland Garros é jogado no saibro, o US Open, em quadra dura, e Wimbledon, na grama).

Na Era Aberta (a partir de 1968), a polonesa é apenas a terceira tenista e vencer as seis primeiras finais de slam na carreira. Antes dela, apenas a australiana Margaret Court e a americana Monica Seles conquistaram seu seis primeiros slams sem serem derrotadas nas finais.

Como fica o top 10

Com o título, Iga sobe uma posição no ranking e passará a ocupar o terceiro posto a partir desta segunda-feira, quando a WTA vai atualizar sua lista. Anisimova, mesmo com a derrota na final, entrará no top 10 pela primeira vez na carreira e será a número 7 do mundo. Veja abaixo como ficará a lista das dez melhores do mundo:

1. Aryna Sabalenka - 12.420 pontos

2. Coco Gauff - 7.669

3. Iga Swiatek - 6.813

4. Jessica Pegula - 6.423

5. Mirra Andreeva - 5.163

6. Qinwen Zheng - 4.803

7. Amanda Anisimova - 4.497

8. Madison Keys - 4.374

9. Jasmine Paolini - 3.576

10. Paula Badosa - 3.454

Na "Corrida", o ranking que leva em conta apenas os resultados obtidos em 2025, Iga sobe para a segunda posição, ficando atrás apenas de Aryna Sabalenka.

Como aconteceu

A começo foi o melhor possível para Iga, que encaixou duas ótimas devoluções e contou com dois erros não forçados da americana para anotar a primeira quebra do jogo já no game inicial. Anisimova parecia mais à vontade no terceiro game, mas voltou a cometer seguidas falhas e, quando fez uma dupla falta, perdeu seu serviço novamente. Pouco mudou até o fim do set. A americana abriu o quinto game com outa dupla falta, errou uma direita dois pontos depois e, quando Iga fez uma esquerda vencedora, somou sua terceira quebra na partida e abriu 5/0. Pouco depois, a ex-número 1 completou o pneu: 6/0.

O segundo set começou no mesmo tom. Anisimova entrou em alguns ralis e até fez uma bela curtinha vencedora, mas Swiatek se mostrava sólida demais e, após mais dois erros da americana, a polonesa venceu seu sétimo game seguido com mais uma quebra a seu favor. Quando Anisimova fez mais uma dupla falta e jogou uma esquerda na rede, Iga abriu 3/0, com duas quebras de frente. A polonesa não tirou o pé até completar a vitória.