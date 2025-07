Gustavo Henrique se diz bem fisicamente e pede Corinthians intenso em retorno

Depois de cerca de um mês, o Corinthians retorna aos gramados neste domingo, diante do Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de um problema físico, se diz pronto fisicamente para ajudar o time de Dorival Júnior.

O defensor desfalcou o Timão por um determinado período para se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal. Ele já havia retomado os trabalhos com o elenco antes da paralisação, mas deve ser titular no compromisso deste domingo, marcado para as 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Em entrevista à Corinthians TV, Gustavo Henrique falou sobre suas condições físicas e projetou a partida diante do Massa Bruta.

"Estou me sentindo muito bem, muito feliz em poder retornar. Ansioso para vestir esse camisa e reencontrar a Fiel. Estou 100%, trabalhando todos os dias para entregar tudo o que eu posso", afirmou o jogador.

"A gente sabe que encontraremos uma equipe muito qualificada. Eles [Red Bull Bragantino] estão muito bem na tabela. Mas precisamos dar uma resposta, precisamos vencer, principalmente jogando na nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. Esperamos fazer um grande jogo. Precisamos vencer e faremos de tudo para isso", finalizou.

Dorival terá três desfalques para o confronto. O atacante Yuri Alberto, em transição física depois de sofrer uma fratura na coluna, fica de fora. O zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon, suspensos, também não ficam à disposição.

Foram, ao todo, 13 dias de preparação para o retorno aos gramados. O último compromisso disputado pelo Timão foi o empate de 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre.

Em meio à polêmicas de Memphis e ao momento político agitado no Parque São Jorge, a equipe alvinegra ocupa o décimo lugar da tabela do Brasileirão, com 16 pontos conquistados.