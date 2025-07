Goiás bate Athletico-PR fora de casa na Série B, iguala líder e encerra tabu de 18 anos

O Goiás deu um passo importante na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, neste sábado, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 16ª rodada. Em um jogo equilibrado e de poucos espaços, a equipe esmeraldina foi mais eficiente, aproveitou o momento certo e ainda quebrou um jejum que durava quase duas décadas.

Com a vitória, o Goiás chegou aos 33 pontos, mesma pontuação do líder Coritiba, perdendo apenas no saldo de gols. O Athletico, por sua vez, permanece com 23, fora da zona de acesso, ainda sem engrenar na competição. O resultado também marcou o fim de um longo tabu: o time goiano não vencia o rival em Curitiba desde junho de 2007.

A noite também foi simbólica para o goleiro Tadeu, que completou 300 jogos pela equipe esmeraldina. Ele atuou com uma camisa comemorativa e passou mais uma partida sem ser vazado.

O primeiro tempo foi marcado por uma leve superioridade do Athletico, que tentou impor intensidade, mas pecou na pontaria e parou na trave ou em intervenções da defesa adversária. A melhor chance veio com Esquivel, que arriscou de longe e carimbou o poste. Mendoza e Patrick também apareceram bem, mas falharam na finalização. O Goiás, por outro lado, teve dificuldades na construção e mal conseguiu concluir suas jogadas ofensivas.

Na etapa final, o jogo parecia se encaminhar para mais do mesmo até que, aos 32 minutos, uma jogada de fora da área mudou o cenário. Wellington Rato arriscou de longe, Mycael rebateu para o centro da área e Anselmo Ramon, atento, aproveitou a sobra para marcar. Um gol simples, mas decisivo, que puniu a imprecisão dos mandantes e premiou a persistência dos visitantes.

O gol alterou completamente o clima na Ligga Arena. A torcida local, que já demonstrava certo incômodo com a atuação irregular do time na Série B, passou a vaiar o goleiro Mycael a cada toque na bola, evidenciando a tensão crescente. O Athletico ainda tentou reagir na base do abafa, mas encontrou um Goiás seguro na marcação e que soube administrar a vantagem até o apito final.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Cuiabá no sábado, às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). No mesmo dia, às 20h30, o Athletico visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 0 X 1 GOIÁS

ATHLETICO-PR - Micael; Kauã Moraes, Belezi (Leozinho), Léo e Esquivel (Renan Peixoto); Raul, Felipinho, Zapelli e Patrick (Tevis); Alan Kardec (Viveros) e Luiz Fernando (Mendoza). Técnico: Odair Hellmann.

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Luiz Felipe), Messias, Titi e Willean Lepo; Gonzalo Freitas, Marcão Silva (Zé Hugo) e Juninho; Welliton (Moraes), Anselmo Ramon (Barceló) e Pedrinho (Wellington Rato). Técnico: Vagner Mancini.

GOL - Anselmo Ramon, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Raul (Athletico); Luiz Felipe Messias e Welliton (Goiás).

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).