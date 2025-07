Fora de casa, Sampaio Basquete atropela Cerrado e sai na frente nas quartas da LBF

Neste sábado, pelo Jogo 1 das quartas de final da Liga de Basquete feminino (LBF), no Ginásio da ASCEB, em Brasília (DF), o Sampaio Basquete triunfou, fora de casa, sobre o Cerrado por 87 a 65. Desta forma, a equipe maranhense sai em vantagem rumo à vaga na semifinal da competição.

O segundo jogo da série será na próxima sexta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Castelinho, em São Luís (MA). Caso o Sampaio vença, fecha a série melhor de três.

Quem avançar deste duelo enfrenta, na semifinal, o vencedor do confronto entre São José e Ourinhos. A equipe paulista venceu o primeiro jogo da série.

O jogo

Jogando em casa, o Cerrado começou melhor. Em um primeiro quarto parelho, as mandantes contaram com grande desempenho de Tati Pacheco e Mia Hopkins, que combinaram para 12 pontos e ajudaram a equipe brasiliense a fechar o período vencendo por 24 a 23.

No entanto, o Sampaio Basquete dominou o segundo quarto. Com dez pontos de Letícia Josefino, as visitantes viraram o placar e terminaram o primeiro tempo vencendo por 45 a 37.

Na volta do intervalo, o Sampaio encaminhou a vitória. O terceiro quarto contou com ótimo desempenho ofensivo e defensivo das visitantes, que limitaram o Cerrado a apenas oito pontos. A equipe maranhense foi para o último período com 18 pontos de vantagem: 63 a 45.

Apesar de rodar o elenco, o Sampaio Basquete continuou ampliando o placar no último quarto e fechou o jogo em 87 a 65.