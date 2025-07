Fora de casa, Goiás vence o Athletico-PR e encosta no líder Coritiba pela Série B

Neste sábado, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Athletico-PR por 1 a 0, fora de casa, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Anselmo Ramon marcou o único gol da partida.

O gol de Ramonstro que abriu o placar na Arena da Baixada! #CAPxGEC #Brasileirao2025 #SentimentoInexplicavel pic.twitter.com/hqmp1iNaWR ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) July 13, 2025

Com o triunfo, o Goiás chegou aos 33 pontos, se manteve na vice-liderança e igualou a pontuação do líder Coritiba. O Athletico-PR, por sua vez, caiu para a sexta posição, com 23.

Ambas as equipes voltam a campo neste sábado, pela 17ª rodada da Série B. O Goiás recebe o Cuiabá às 16h (de Brasília), enquanto o Athletico-PR visita o Volta Redonda às 20h30.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado. Jogando em casa, o Athletico-PR teve as melhores chances, mas não conseguiu abrir o placar. Aos 39 minutos, Esquivel arriscou de longe e acertou a trave. O Goiás não finalizou nenhuma vez na etapa inicial.

No entanto, o jogo mudou no segundo tempo. O Goiás foi para cima e começou melhor. Aos quatro minutos, após cruzamento de Caito, Pedrinho chegou batendo e obrigou Mycael a fazer uma grande defesa. Após a pressão inicial, o Athletico-PR voltou a tomar conta da partida. Aos 26, Zapelli fez grande jogada individual e bateu cruzado, mas não acertou o gol.

Aos 32 minutos da etapa complementar, o Goiás abriu o placar. Após chute de longe de Wellington Rato, Mycael espalmou e, no rebote, Anselmo Ramon empurrou para o gol vazio. O Athletico-PR ainda pressionou na reta final da partida, mas não conseguiu chegar ao empate.