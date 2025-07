Fluminense prepara proposta de compra para Nonato, do Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O Fluminense prepara uma proposta para comprar Nonato, do Santos.

O que aconteceu

O Fluminense quer antecipar a situação de Nonato, emprestado pelo Santos até dezembro de 2025. O clube carioca tem a prioridade pelo atleta.

O UOL apurou que a opção de compra é de cerca de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 mi) por parte dos direitos econômicos. Nonato, aos 27 anos, é titular com o técnico Renato Gaúcho.

O Flu pretende negociar esse valor com o Peixe. A relação entre os clubes é muito boa.

Esse é o segundo empréstimo de Nonato ao Fluminense. O Santos está disposto a vender, mas não gostaria de liberar o volante por menos de R$ 8,3 milhões da cláusula.

Nonato tem dois gols e duas assistências em 26 jogos na temporada pelo Fluminense. Ele atuou em todas as partidas na campanha histórica do Tricolor até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes.