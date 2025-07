Fluminense é recebido com festa no Rio de Janeiro após participação no Mundial de Clubes

A delegação do Fluminense foi recebida com festa no aeroporto do Galeão, na noite desta sexta-feira, após a participação da equipe no Mundial de Clubes. Eliminado na semifinal, o Tricolor Carioca desembarcou no Rio de Janeiro por volta das 22 horas (de Brasília).

A equipe do técnico Renato Gaúcho foi o brasileiro que chegou mais longe no Mundial de Clubes. Depois de terminar a fase de grupos na vice-liderança do grupo F, com cinco pontos, o Fluminense eliminou a Inter de Milão (2 a 0) nas oitavas de final e passou pelo Al-Hilal (2 a 1) para garantir vaga na semifinal.

Na última terça-feira, o Tricolor Carioca foi superado pelo Chelsea por 2 a 0, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e deu adeus à competição.

DE VOLTA AO RIO! E que os próximos meses sejam assim: JUNTOS. Como sempre foi! ??? pic.twitter.com/UVyAwrNPYL ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 12, 2025

Por conta disso, os atletas do Fluminense terão o fim de semana de folga, antes de se reapresentarem na próxima segunda-feira, para iniciarem sua preparação para encarar o Cruzeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, às 19h30, no Maracanã.

Após uma boa campanha no Mundial de Clubes, a equipe carioca busca um resultado positivo contra os mineiros para se manter na disputa pelo G4 do Brasileirão. Neste momento, o Fluminense ocupa a 6ª posição na tabela com 20 pontos conquistados, em 11 jogos.