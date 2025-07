Flamengo x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Flamengo e São Paulo entram em campo na tarde de hoje, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —exceto Rio Grande do Sul e Bahia) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flamengo é o líder do Brasileirão e entra em campo tentando se manter no topo da tabela. O Rubro-Negro venceu o Fortaleza por 5 a 0 na última partida que realizou na competição.

A equipe de Filipe Luís volta a campo após a participação na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo teve bom início, venceu o Chelsea por 3 a 1 na fase de grupos, mas acabou eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final ao perder por 4 a 2.

Do outro lado, o São Paulo quer viver novo momento após a saída do técnico Luis Zubeldía. O Tricolor não entra em campo desde 12 de junho, quando foi superado pelo Vasco por 3 a 1.

Com Crespo no comando, o São Paulo tenta melhorar o desempenho no Brasileirão. A equipe paulista vem de uma sequência de quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

Flamengo x São Paulo -- Campeonato Brasileiro 2025