Crespo estreia no São Paulo com 3 zagueiros, Fla tem BH como 9; veja times

Do UOL, em São Paulo (SP)

Flamengo e São Paulo estão escalados para a partida que acontece às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Filipe Luís escalou o Flamengo com o meio-campista Allan entre os titulares e Bruno Henrique como referência no ataque: Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e De Arrascaeta; Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Já o São Paulo, que tem a estreia do técnico Hernan Crespo, joga com três zagueiros e um time repleto de meio-campistas: Rafael; Enzo, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Cedric; Pablo Maia, Marcos Antônio, Alisson e Oscar; André Silva.

O Flamengo é o líder do Brasileirão com 24 pontos e entra em campo tentando se manter no topo da tabela. O Rubro-Negro venceu o Fortaleza por 5 a 0 na última partida que realizou na competição.

Do outro lado, o São Paulo quer viver novo momento após a saída do técnico Luis Zubeldía: apenas o 14ª colocado com 12 pontos em 12 jogos. O Tricolor não entra em campo desde 12 de junho, quando foi superado pelo Vasco por 3 a 1.

O atacante Pedro ficou fora dos relacionados da partida por questão técnica. Filipe Luís evitou o tema antes da partida: "Prefiro falar do que estão no jogo hoje", disse à Globo.