Flamengo amassa, bate São Paulo com lei do ex e frustra reestreia de Crespo

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0, na tarde de hoje, no Maracanã, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Luiz Araújo aplicou a "lei do ex" e marcou um golaço contra seu ex-clube. O atacante defendeu o São Paulo dos 17 aos 21 anos, antes de ser negociado com o Lille-FRA. Wallace Yan ampliou no último minuto de jogo após rebote de Rafael.

Hernán Crespo reestreou no comando do São Paulo, mas a equipe não fez boa partida. O time atuou com três zagueiros, só se defendeu e terminou o jogo sem acertar um chute no gol: foram cinco finalizações longe da meta de Rossi.

O Flamengo agora é líder isolado do Brasileirão com 27 pontos. O time também é dono do melhor ataque (26 gols) e da melhor defesa (apenas 4 gols sofridos).

Já o São Paulo segue com apenas 12 pontos em 13 jogos disputados. O Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, tem 11.

O Rubro-negro volta a campo na quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro.

Já o São Paulo joga às 21h30, também na quarta, contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Fla domina 1º tempo, mas para na trave e em Rafael

Hernán Crespo escalou o São Paulo bem defensivo para sua estreia, com três zagueiros, quatro meio-campistas e apenas Oscar mais avançado próximo a André Silva. E foi isso que seu time fez nos primeiros 45 minutos: se defendeu.

O Flamengo terminou a primeira parte com 65% da posse de bola e liderando as estatísticas ofensivas: foram oito finalizações rubro-negras (duas no gol e uma na trave) e apenas duas do São Paulo (nenhuma no alvo).

O goleiro Rafael foi o grande nome no 1º tempo. Ele ficou perdido após finalização de Léo Ortiz na trave, aos 20, mas fez duas grandes defesas nos minutos finais da primeira parte, quando o Fla aumentou o volume ofensivo, que garantiram o empate parcial para o Tricolor.

Flamengo supera Rafael com golaço

O Fla conseguiu abrir o placar aos 15 minutos do 2º tempo com um golaço de Luiz Araújo. O atacante recebeu na ponta direita, trouxe a bola para a perna esquerda e bateu cruzado no alto, sem chances de defesa para Rafael.

O Rubro-negro controlou o jogo com a vantagem e não sofreu riscos. Rossi terminou a partida sem fazer defesas, e o Tricolor do Morumbi não criou nenhuma grande chance.

Wallace Yan ainda fechou a conta no último minuto dos acréscimos após Rafael dar rebote em nova finalização de Luiz Araújo.

Ayrton Lucas vira preocupação no Flamengo

Ayrton Lucas e Enzo Díaz, do São Paulo, tiveram choque muito forte aos quatro minutos do 2º tempo, canela com canela, e os dois choraram de dor no gramado.

O jogador do Fla levou a pior, com um corte grande na perna e foi substituído aos prantos (a imagem é forte).

Lances importantes

Flamengo quase abre o placar com Léo Ortiz. Aos 20 minutos do 1º tempo, Léo Ortiz finalizou cruzado de fora da área, a bola bateu na trave, voltou nas costas de Rafael, e Alan Franco apareceu para afastar. O goleiro são-paulino ficou perdido procurando a bola.

Rafael salva o São Paulo. Aos 42, Léo Ortiz arriscou mais uma vez de fora da área, e Rafael voou para fazer a defesa.

Rafael mais uma vez. Aos 45, Léo Ortiz achou grande lançamento na direita para Wesley. O lateral passou como quis por Sabino, cortou para a perna esquerda e bateu colocado. Rafael fez grande defesa para salvar o São Paulo.

Plata desperdiça grande chance. Aos 48, construiu uma bela jogada com passes do campo de defesa, Bruno Henrique arrancou pela esquerda e rolou para trás. Plata finalizou de primeira, rasteiro, e a bola saiu tirando tinta da trave de Rafael. O goleiro do São Paulo só olhou.

Luiz Araújo abre o placar para o Flamengo com um golaço. Aos 15 minutos do 2º tempo, o atacante recebeu na intermediária, ajeitou para a perna esquerda e finalizou no ângulo de Rafael, sem chances de defesa. Um golaço.

Wallace Yan define jogo para o Flamengo. Aos 50 minutos do 2º tempo, o atacante ampliou após Rafael dar rebote em finalização de Luiz Araújo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 0 SÃO PAULO

Data e horário: 12 de julho, às 16h30 (de Brasília)

Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 67.359

Renda: R$ 4.693.377,50

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Gol: Luiz Araújo, aos 15 minutos do 2º tempo, e Wallance Yan, aos 50 minutos do 2º tempo (FLA)

Cartões amarelos: Bruno Henrique e Wallance Yan (FLA); Alan Franco, Sabino (SAO)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas (Varela)); Jorginho (De La Cruz), Allan e De Arrascaeta (Wallace Yan); Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

SÃO PAULO: Rafael; Enzo, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Cedric; Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio (Ferreira), Alisson e Oscar; André Silva (Ryan Francisco).Técnico: Hernán Crespo.