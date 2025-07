Jorginho estreia no Brasil pelo Fla após 'lobby' de Lucas para o São Paulo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Recém-chegado ao Flamengo, o volante Jorginho vai fazer a estreia no Brasil. Aos 33 anos e natural de Santa Catarina, o jogador vive a expectativa de atuar, pela primeira vez, no país natal. E justamente contra o São Paulo, clube que já disse ter um carinho e para o qual foi convidado por Lucas Moura.

Jorginho deixou o Brasil em 2008, ainda nas categorias de base, para atuar no Hellas Verona, da Itália. No país europeu, ele obteve a cidadania italiana e se destacou pelo Napoli. Na Inglaterra, passou por Arsenal e Chelsea, antes de desembarcar no Rio de Janeiro.

Depois de tanto tempo fora, apareceu essa oportunidade. Foi no momento certo. Poder voltar ao meu país depois de tantos anos foi algo que, sinceramente, me surpreendeu um pouco. Mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero viver ela da melhor maneira possível e, sendo com um clube como esse, te dá só mais motivos e vontade de querer viver isso Jorginho, durante a apresentação

O volante estreou ainda na Copa do Mundo de Clubes, mas vai atuar pelo Fla no Brasileiro pela primeira vez e justamente no Maracanã.

Antes do acerto com o Flamengo, Jorginho já havia citado que "seria interessante" atuar no Rubro-Negro e brincou sobre os clubes de coração dos pais. Ele, porém, também falou em um "carinho" pelo São Paulo, adversário de logo mais.

Eu tenho um carinho pelo São Paulo, com certeza eu jogaria no São Paulo. O Flamengo seria interessante. Meu pai ia me matar porque ele é vascaíno, mas o Flamengo seria interessante. Meu pai é vascaíno e minha mãe é botafoguense. Imagina? Quero apanhar, não. Todo um orgulho que eu dei para eles até hoje ia perder tudo depois disso (risos) Jorginho, em entrevista a Alê Oliveira, no YouTube

Ainda em julho de 2022, Lucas Moura revelou ter feito um convite a Jorginho. Na ocasião, Lucas estava no Tottenham, da Inglaterra, enquanto o volante atuava no Chelsea, do mesmo país.

Teve uma declaração do Jorginho, do Chelsea, falando que era são-paulino, parece. Mandei mensagem para ele no privado e falei: 'Vamos para lá logo, logo'. Aí ele falou assim: 'Quando você for, me chama'. Falei: 'Vou lembrar disso' Lucas Moura, aos Desimpedidos

No ano passado, foi a vez de Jorginho falar sobre o tema ao mesmo canal. Ele demonstrou curiosidade em jogar no Brasil, mas indicou receio devido à pressão.

"Tenho a curiosidade. Mas foi difícil, com os episódios que os caras acompanharam. Não tinha sossego. É a nossa vida, mas ao lado disso tem a nossa vida particular, é saber diferenciar as coisas. A pressão está muito grande, é normal, só tem que saber diferenciar. Não poder sair na rua com a sua família, sabe? Isso pesou um pouco, me deu uma brochada", disse.

O ítalo-brasileiro assinou com o Flamengo um contrato com validade até julho de 2028.