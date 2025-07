'Beirou o ridículo', 'deboche' e mais: o que Filipe Luís falou sobre Pedro

O técnico Flilipe Luís não poupou críticas ao atacante Pedro após Flamengo 2x0 São Paulo, jogo do Brasileirão ocorrido hoje no Maracanã — o jogador não foi relacionado pelo treinador e vive um momento turbulento no rubro-negro.

O que Filipe Luís falou?

Por que ele foi barrado? "O que aconteceu foi que o comportamento do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. Evidentemente que o Pedro tem seus problemas pessoais com a diretoria, que são problemas dele, mas não é de agora que ele vinha treinando mal. Nesta semana, ele realmente rompeu com um princípio claro que temos como comissão e grupo, que é a cultura de treino. O que ele fez, para mim, foi uma falta de respeito nos treinamentos. Não duvidei de o deixá-lo fora da lista de relacionados porque este tipo de comportamento pode contagiar."

Recado ao atacante. "Espero que ele recapacite, que pense e que peça desculpa aos companheiros para voltar a ser o Pedro. É uma falta de respeito não só com os companheiros, mas com ele mesmo — com a ambição de um jogador como ele, que deveria lutar para jogar outra Copa do Mundo e não pode negociar um minuto de treinamento. Depois, faltou respeito com os torcedores, que estão esperando o melhor Pedro, e com o clube, que paga seu salário. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Ele tem que querer mais do que eu."

Treinos ruins. "O meu olho me diz o que vejo no campo, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo nesta semana. Um jogador que é o último em todas as valências físicas não está pronto para performar. Podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos treinamentos... mas a culpa é dele, e ele tem que querer. A hora que ele quiser, estou esperando de braços abertos. Não posso ir ao mercado comprar um jogador que faça 30 gols que nem ele. Ele está com a gente e deveria ser a solução, mas tem que querer. A hora em que ele pedir desculpa aos companheiros e voltar no nível dos companheiros, com certeza não será problema, será titular indiscutível."

Conversa. "Não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães com ele na frente e transmiti isso. Falei que precisamos dele. Não vou entrar em detalhes, mas você vê o aquecimento, as respostas, o deboche e a maneira de correr... está tudo quantificado com GPS. Os números são muito inferiores."

Pedro fora de algumas atividades. "Como temos mais do que 20 jogadores, alguns ficam fora de algumas atividades — se eu fizer um treino de dez contra dez e temos 24 atletas, alguns fazem treino alternativo. No caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que separar. Ele alegou problemas, e isso é ruim do mesmo jeito. Não foi indisciplina porque ele avisou, mas os números são muito abaixo dos outros. Ele não consegue acabar o treino. O Pedro não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time."

Por que a frustração? "É uma pergunta muito pessoal para ele. Ele é muito bem pago e precisa trabalhar e treinar de uma forma profissional. Não sei a frustração dele: não sei se é porque não joga. Conversei com ele três ou quatro vezes e ele mesmo reconhece o nível. Ele jogou dois jogos como titular do Mundial. Por que ele jogou? Porque eu tentei e estou tentando recuperar o Pedro. Esperamos o Pedro antes da lesão, o Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ele fez um jogo excepcional contra o Corinthians e depois caiu o nível. Eu sei porque: porque treina mal. Conto que ele tem uma qualidade e que vai fazer gols, mas infelizmente ele não está no nível dos companheiros. Espero que ele lute. Ele tem lutar com ele mesmo, não comigo ou com os companheiros. Ele tem que lutar e trabalhar mais do que todo mundo em silêncio. Quando ele estiver assim, ele será um dos melhores. Ninguém vive de passado."

Pedro é abraçado por Filipe Luís em jogo de abril; atacante foi criticado por técnico Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Possível reação de Pedro com críticas. "E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende e dá porrada no treinador. Ninguém se preocupa com exposição. Eu o defendi durante muito tempo. Eu não quero que ele saia, quero que ele se dedique e que o treino gere a adaptação para fazer o que todos fazem. A hora que ele correr, segurar a bola e sustentar o duelo, ele vai jogar. Não precisa me dar abraço e nem bom dia, é só ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza que quando ele fizer isso, estarei esperando o abraço. Se ele não quiser dar, não tem problema. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer."