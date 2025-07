Filipe Luis vê jogo 'quase perfeito' do Fla e elogia trabalho de Crespo

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, exaltou o desempenho "quase perfeito" da equipe na vitória por 2 a 0 contra o São Paulo, mas não deixou de elogiar o trabalho do treinador Hernan Crespo.

O que aconteceu

O treinador da equipe rubro-negra exaltou um primeiro tempo "maravilhoso" e "praticamente perfeito" contra o Tricolor paulista. Filipe Luís falou ainda que o São Paulo não foi ao Rio de Janeiro para jogar recuado, mas precisou devido à pressão do Flamengo.

Ele (Crespo) preparou para enfrentar o Flamengo um time que ficou baixo, não um time que veio pra jogar baixo. Não veio para se defender, porque se fosse para se defender, teria vindo com outros jogadores. Só que a pressão asfixiante dos atacantes não deixou eles jogarem. E aí eles tiveram dificuldade de sair. Acabaram fechando, bloqueando bastante o meio e a gente só conseguia entrar por fora. Mesmo assim, fizemos muitas chances e fizemos um primeiro tempo maravilhoso, praticamente perfeito, não lembro do time ter sofrido, mas esse time do São Paulo é um time muito bom. Filipe Luís

O técnico da equipe carioca elogiou o treinador do São Paulo e lembrou episódio em que o enfrentou ainda como jogador, treinado por Renato Gaúcho no Flamengo.

Eu já sofri com o Crespo aqui. Nós ganhamos com o Flamengo, com o Renato Gaúcho, e o resultado acho que foi um cinco a um, e na minha visão não foi justo, porque a gente sofreu muito aquele jogo. Então, eu conheço bem o Crespo, sei o treinador que ele é e essa vitória tem muito mérito, porque não é um jogo tão simples como vocês podem pensar.

O Flamengo de Filipe Luís volta a campo na próxima quarta-feira contra o Santos, às 20h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão.