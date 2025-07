Filipe Luís exagerou? Colunistas veem Pedro 'jogado aos leões' no Flamengo

Após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, Filipe Luís falou sobre a situação de Pedro, e disse que o comportamento do atacante durante a semana "beirou o ridículo". No Fim de Papo, Milly Lacombe e Alicia Klein opinaram se o treinador exagerou.

Pedro ficou fora da lista de relacionados para a partida, mas acompanhou do Maracanã o triunfo rubro-negro por 2 a 0. Antes de ficar fora do jogo, o atacante foi pivô de outra polêmica no clube, quando um dirigente disse que queria negociá-lo.

Milly: Flamengo desistiu do Pedro

Ouvindo o Filipe Luís falar, me parece que o Flamengo desistiu do Pedro. Você não joga um cara aos leões como ele fez agora. Eles simplesmente jogou o Pedro para fora. Eu entendi assim. Então, tchau? Outro dia, o Memphis não foi treinar, acho que beira o ridículo, mas tem uma história por trás.

Milly Lacombe

Alicia: Flamengo expõe Pedro em um novo nível

O que o Filipe Luís disse e a reação dele, essa quase raiva com que ele fala, não batem. A informação que a gente tira é que o Pedro faz corpo mole no treinamento. [...] O filipe Luís vem falando e o Pedro está ignorando? Isso que leva o Filipe Luís a ficar enfadado a esse ponto? [...] O Flamengo expõe o Pedro em um nível que não corresponde ao que o Pedro já tolerou dentro do clube.

Alicia Klein

