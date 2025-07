Filipe Luís detona Pedro após vitória do Fla: 'Atitude lamentável, beirou o ridículo'

O Flamengo retomou sua participação no Brasileirão com uma boa vitória sobre o São Paulo, por 2 a 0, neste sábado. O clima de vitória, no entanto, pouco contagiou a entrevista coletiva de Filipe Luís. O treinador não poupou críticas ao atacante Pedro, vetado da partida disputada no Maracanã: "atitude lamentável" e "beirou o ridículo" foram algumas das expressões utilizadas pelo comandante rubro-negro.

Pedro se tornou notícia ao longo da semana ao ser barrado pelo treinador para a partida deste fim de semana. Ao fim da vitória sobre o São Paulo, Filipe Luís foi questionado sobre a decisão e explicou que o suposto comportamento inadequado do atacante motivou a ausência do seu nome na lista de relacionados.

"O que aconteceu foi o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana. Foi lamentável, beirou o ridículo para mim", disparou o treinador. "Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal."

Segundo o técnico, Pedro não vem apresentando disciplina na rotina de treinos da equipe. "Só que esta semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino para mim. O que ele fez foi uma falta de respeito: a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei de deixá-lo fora da lista de relacionados porque esse tipo de comportamento pode contagiar (o restante do grupo)."

O episódio a que se refere o técnico teria acontecido na quarta-feira, quando Pedro deixou o treino mais cedo. O atacante alegou cansaço. Neste sábado, hora antes do início da partida com o São Paulo, o jogador foi até a beira do gramado e chegou a receber o apoio de parte da torcida.

"Espero que ele se recapacite, que ele pense e peça desculpas. Desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar à seleção brasileira, de jogar mais uma Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treino. Depois, faltou com o respeito com os torcedores, que estão esperando o melhor Pedro depois da lesão, e com o clube, que paga o salário", emendou Filipe Luís.