Filipe Luís critica postura do Pedro no Flamengo: "Falta de respeito"

O Flamengo venceu o São Paulo, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o resultado acabou em segundo plano no Maracanã. Após o triunfo, o técnico Filipe Luís criticou a postura do atacante Pedro, que não foi relacionado para a partida.

"O que aconteceu foi o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana. Foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal. Só que esta semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores, que é a cultura de treino", disse Filipe Luís, em entrevista coletiva após a partida.

Pedro se recuperou de uma grave lesão e voltou a atuar nesta temporada. Desde então, o atacante não conseguiu se firmar no time titular. Na Copa do Mundo de Clubes, foi pouco utilizado por Filipe Luís. O técnico explicou os motivos por não ter relacionado o atacante para a partida e ainda fez uma cobrança pública sobre sua postura.

"O que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei de deixá-lo fora da lista de relacionados porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Então, espero que ele se recapacite, que ele pense e peça desculpas. Desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro. Para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, chegar à Seleção Brasileira, de jogar mais uma Copa do Mundo. Não pode negociar um minuto de treino. Depois, faltou com o respeito com os torcedores, que estão esperando o melhor Pedro depois da lesão, e com o clube, que paga o salário", completou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.