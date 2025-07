Federação Hípica de Brasília conquista o tetracampeonato por equipes no Brasileiro Senior Top

Nesta sexta-feira, foi definida a final por equipes do Campeonato Brasileiro Senior Top (rendimento máximo) e a nova parcial individual na corrida pelo título individual, que acontece neste domingo, a partir das 16h30 (de Brasília), no Clube Hípico de Santo Amaro (SP).

O time de Brasília venceu com 20 pontos perdidos. Flávio Grillo e Lorentino JMen fecharam a primeira prova com apenas uma falta (quatro pontos) e zeraram a segunda. Luciana Lossio e Lady Louise JMen perderam oito pontos na primeira e tiveram percurso limpo na segunda. Por fim, especialmente vindo da Europa, Stephan Barcha e Chevaux Chantilly JMen não tiveram faltas na largada e oito pontos na segunda parcial.

O resultado que rendeu o título ao trio Brasília foi ainda mais significativo por ter contado com apenas três conjuntos, ou seja, sem direito a descarte. Em 2019, o time da Capital Federal também foi campeão com apenas três cavaleiros. Já em 2021 e 2022, venceu com quatro cavaleiros. Em 2020, não teve disputa por equipes.

Na equipe de São Paulo, o destaque foi José Roberto Reynoso Fernandez Filho, que, a exemplo do 1º dia, zerou o 2º percurso, garantindo o único duplo zero e liderança individual na competição. Ao lado de Zé Roberto, integraram o time de São Paulo Raphael Machado Leite com Special Marathon HST Charlene Império, Ricardo Coelho Junior com Deviana 3 K Marie e Charlie Bays com Ninety Stone Pullman, fechando com 51 pp.

Constantino Scampini, presidente da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), ao lado do anfitrião Francisco José Mari, presidente do CHSA, e outros dirigentes, prestigiaram a cerimônia de premiação.

Acirrada liderança individual

Zé Roberto, pentacampeão Brasileiro Senior Top (2015, 2016, 2018, 2019 e 2020), segue na ponta e briga pelo hexa. Na vice-liderança, empate entre: Francisco Musa, campeão em 2014, e Flávio Grillo, campeão do ranking brasileiro Senior Top 2024, ambos com apenas quatro pontos perdidos.

Na 4ª posição, três conjuntos viraram para a final empatados com oito pontos: o campeão pan-americano Stephan Barcha, bicampeão em 2021 e 2022 e que brilhou em CHIO Aachen na semana passada, Raphael Machado Leite e Luciana Lóssio, que podem garantir o primeiro título brasileiro Senior Top.

O Campeonato Brasileiro Senior Top também é válido pela 6ª etapa do ranking da categoria.

Em paralelo, também está sendo disputado o Campeonato Brasileiro de Amadores, que tem suas finais por equipes neste sábado e as finais individuais no domingo, antecedendo a decisão Senior Top.

Pódio equipes Brasileiro Senior Top

Campeã: Federação Hípica de Brasília - 20 pontos:



Flavio Grillo Araújo / Lorentino JMen - 4/0



Luciana Lossio / Lady Louise JMen - 8/0



Stephan de Freitas Barcha / Chevaux Chantily JMen - 0/8

Vice: Federação Paulista de Hipismo - 51 pontos:



Raphael Machado Leite / Special Marathon HST Charlene Império Egípcio 1/elm



Ricardo Coelho Junior / Deviana 3 K Marie (12/0)



José Roberto Reynoso Fernandez Filho / Tanagra JMen III (0/0)



Charlie Bays / Ninety Stone Pullman (6/12)

Líderes individuais:



1º: José Roberto Reynoso Fernandez Filho / Tanagra JMen - FPH - 0 ponto



2º: Francisco Musa / Graphit JMen - FPH - 4 pontos



2º: Flávio Grillo / Lorentino JMen - FPH - 4 pontos



4º: Stephan Barcha / Chevaux Chantily JMen - FHBR - 8 pontos



4º: Raphael Machado Leite / Special Marathon Nina Blue M Secco - 8 pontos



4º: Luciana Lossio / Lady Louise JMen - 8 pontos