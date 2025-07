Ex-Milan e Al-Nassr, Stefano Pioli é o novo treinador da Fiorentina

A Fiorentina anunciou, na manhã deste sábado, a contratação de Stefano Pioli para o comando técnico da equipe. O treinador italiano de 59 anos assinou um contrato de três temporadas e permanece na equipe até junho de 2028.

"Estou muito feliz com a chegada de Stefano Pioli ao comando da equipe principal da Fiorentina. Desde as primeiras conversas que tivemos, percebi nele valores humanos e uma vontade de lutar por este clube e por esta cidade, que ele conhece tão bem e à qual é profundamente ligado. Eu, minha família e toda a Fiorentina damos as boas-vindas de volta a Stefano, desejando a ele o melhor para esta nova aventura com a camisa violeta", disse Rocco Commisso, presidente da Fiorentina, ao site do clube.

Stefano Pioli começou sua carreira como treinador na Salernitana e teve passagens por Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio e Inter de Milão, até chegar à Fiorentina em julho de 2017.

Em sua primeira passagem pela equipe, o treinador italiano somou 74 jogos, com 27 vitórias, 25 empates e 22 derrotas.

Trabalhos de Pioli no Milan e Al-Nassr

Em outubro de 2019, Pioli foi anunciado pelo Milan, onde desenvolveu seu melhor trabalho da carreira. Ao todo, foram 132 vitórias, 56 empates e 52 derrotas, em 240 partidas no comando da equipe. Além disso, levantou o título do Campeonato Italiano na temporada 2021/22.

Seu último trabalho foi com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, entre setembro de 2024 e junho de 2025. Nesse período, a equipe saudita disputou 44 jogos, venceu 28, empatou sete e perdeu nove.

Ex-zagueiro, Stefano Pioli também defendeu as cores da Viola durante sua carreira como jogador profissional, entre julho de 1989 e julho de 1995.

A Fiorentina volta a campo no dia 24 de julho, quinta-feira, às 15 horas (de Brasília), em um amistoso contra o Grosseto, no Estádio Olímpico Carlo Zecchini, na Itália.