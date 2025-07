Estreante no profissional, confira a trajetória de Robinho Jr. no Santos

Robinho Jr. estreou entre os profissionais do Santos na vitória por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

O filho do Robinho entrou aos 23 minutos do segundo tempo e logo deu uma assistência para o gol de Diego Pituca. Ele é uma promessa das categorias de base e está ganhando cada vez mais espaço entre os profissionais, sendo inscrito no Campeonato Brasileiro recentemente.

Trajetória de Robinho Jr. no Santos

Robinho Jr., conhecido como 'Juninho' nas categorias de base, iniciou sua trajetória no Santos em maio de 2022. Como iniciou a carreira tardiamente, passou por um processo de desenvolvimento, disputando apenas dois jogos no Campeonato Paulista sub-15.

Em 2024, começou a ganhar espaço nas categorias de base, com boas atuações no Campeonato Paulista e na Copa Buh.

Robinho Jr. iniciou 2025 com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porém, o Santos foi eliminado ainda na terceira fase, nos pênaltis, pela Ferroviária. Na competição, o meia-atacante disputou duas partidas e anotou um gol.

Já na reta final de janeiro, ele participou de treinos com a equipe profissional, que ainda era comandada pelo técnico português Pedro Caixinha. Posteriormente, foi inscrito no Campeonato Paulista e até chegou a ser relacionado para o duelo contra o Noroeste, mas foi cortado do banco de reservas.

O jovem, inclusive, se aproximou bastante de Neymar. Em fevereiro, o garoto publicou uma homenagem ao astro, que respondeu e afirmou que, assim como Robinho cuidou dele, ele cuidará de Robson Júnior.

Apesar do potencial, o Santos adota cautela para não apressar sua evolução física e técnica. O clube aposta no futuro promissor do jovem, mas evita pular etapas.