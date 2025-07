Empresário de Serna, atacante do Fluminense, mostra insatisfação após o Mundial

O Fluminense fez grande campanha no Super Mundial de Clubes. Os tricolores chegaram na semifinal, quando foram derrotados pelo Chelsea. No entanto, nem tudo foi festa no clube. Isso porque o empresário do atacante Kevin Serna, Narciso Algamis, expôs a insatisfação pelo peruano ter tido pouca minutagem na competição.

O empresário mostrou frustração por Serna ter atuado pouco após ir bem na estreia do Fluminense: "O que o Kevin busca é continuidade. Ele entrou no jogo contra o Borussia Dortmund e cara arrasou. Todo mundo sabe que ele é um super profissional, dedicado ao que faz com perfeição, então é estranho. Cada técnico tem seu próprio manual, mas temos que ver o que vai acontecer, porque ele é um jogador muito caro para ficar de fora ou nem entrar em campo", disse ao canal Desmarcados.

A declaração fez com que a permanência de Serna no clube carioca fosse questionada. Algamis ressaltou que o Fluminense já acenou pela continuidade do atleta.

"O Fluminense não quer que ele saia. É alguém muito apreciado no elenco e sabem o que ele pode entregar. Mas quem define se joga é o técnico. Nenhum jogador tem titularidade assegurada em nenhum time", declarou ao L1MAX.

O Fluminense volta a disputa do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. Os tricolores encaram o Cruzeiro, no Maracanã.