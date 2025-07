Elenco, filosofia: O que explica superioridade do Flamengo contra SPFC?

Na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, o Flamengo mostrou algumas das caractecterísticas que o levaram ao topo da classificação do Brasileirão, opinaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no Fim de Papo.

Com o resultado, a equipe rubro-negra chega a 27 pontos em 12 jogos e mantém a ponta da tabela por mais uma rodada. O São Paulo, com 12 pontos em 13 partidas, agora é 15º, a um ponto da zona de rebaixamento.

Alicia: Elenco do Flamengo resolve

O Flamengo mostra que tem elenco. Mesmo em momentos em que parece que estão querendo cozinhar uma crise lá na Gávea, o elenco entra em campo e resolve. Uma vitória importante para o Flamengo começar bem a segunda parte do Brasileirão.

Alicia Klein

Milly: Flamengo tem estilo reconhecível

O Flamengo jogou bola. O Flamengo tem o que poucos times no Brasil têm: filosofia de jogo. O Flamengo tem um estilo, a gente reconhece o Flamengo. E o Flamengo se impôs [diante do São Paulo].

Milly Lacombe

