Eduarda Ronda vence Lauren Murphy e 'aposenta' rival no UFC Nashville

A disputa entre Eduarda Moura e Lauren Murphy, agendada para o card preliminar do UFC Nashville, era um clássico duelo de gerações que o evento costuma promover. Dentro do octógono, foi a juventude da brasileira que prevaleceu diante da experiência da americana. Mais forte e adaptada à categoria dos moscas (57 kg), 'Ronda', como é conhecida, venceu na decisão unânime dos juízes e, de quebra, 'aposentou' sua adversária, que deixou as luvas no centro do cage após ser superada.

Em um confronto equilibrado, Eduarda levou a melhor nos dois assaltos iniciais, mesclando bons golpes de boxe com suas já tradicionais entradas de queda. No terceiro e último round, porém, a brasileira viu Murphy surpreender e quase encaixar uma finalização. O esforço da veterana de 41 anos não foi suficiente para evitar a derrota. Mas no fim, o respeito entre as duas prevaleceu.

"Sabia que ia ser uma guerra. Sou muito fã desta mulher. Da história e trajetória dela. Tenho muito a evoluir ainda. Queria agradecer ao meu Sergipe, ao meu estado que está torcendo por mim, minha equipe, Galpão da Luta. Sei o quanto a Lauren é resistente e já passou por tudo", destacou Ronda, ainda no octógono, logo após a vitória, antes de ver sua rival se despedir dos fãs.

"Entrei nessa luta e entreguei tudo. Faz 10 anos que estou no UFC, 15 anos lutando. Queria entrar mais uma vez aqui com a bandeira americana. Amo todos vocês demais. Quero agradecer a mim mesma pelo trabalho duro, por ser uma pioneira para as mulheres. Estou com 41 anos de idade e aqui dentro, arrebentando por aí", destacou Murphy, visivelmente emocionada.

A luta

Nos segundos iniciais, Murphy começou marchando para frente, mas Eduarda a recebeu com bons chutes na panturrilha e um direto de direita. Surpreendentemente, a americana propôs a queda e, apesar de bem-sucedida, viu 'Ronda' raspar e ficar por cima, já na meia-guarda. Com uma pedalada, Lauren conseguiu empurrar a brasileira para longe e se reerguer. Mais forte, Ronda levou vantagem também em pé, conectando boas mãos na rival nos segundos finais da parcial.

Orientada pelo corner, Eduarda voltou para o segundo assalto explorando os golpes em linha, com sequências de jab e direto. Os chutes na panturrilha aos poucos também foram minando a base de Murphy. Ciente do perigo, a americana tentou a queda, devidamente negada pela sergipana. Na sequência, quem buscou a queda foi Ronda, atacando as costas de Lauren. Com um bom trabalho de esgrima, a veterana conseguiu se desvencilhar da pegada já no fim do round.

Virtualmente atrás no placar, Murphy começou a última parcial partindo para cima, mesmo com o rosto já inchado dos golpes recebidos. Experiente, a americana conseguiu encaixar uma guilhotina justa e quase liquidou a fatura. Apesar de ter conseguido evitar o pior, Ronda cansou durante o processo e passou a andar para trás, acuada. Com a torcida americana inflamada, Lauren tentou uma nova queda, mas Eduarda defendeu. Nos segundos finais, ambas trocaram golpes francos no centro do octógono.

Confira os resultados do UFC Nashville até então:

Eduarda 'Ronda' Moura venceu Lauren Murphy por decisão unânime

Valter Walker venceu Kennedy Nzechukwu por finalização no primeiro round

Mike Davis venceu Mitch Ramirez por nocaute técnico no segundo round

Fatima Kline venceu Melissa Martinez por nocaute técnico no terceiro round

