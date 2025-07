E quando o patrocinador de um torneio é dono de clube? Teve isso no Mundial

Do UOL, no Rio de Janeiro

Imagine você, presidente de clube brasileiro, indo para um torneio internacional. E três dos seus concorrentes são clubes cujo os donos também bancam a competição por meio de patrocínio.

Foi justamente o que aconteceu no Mundial de Clubes. Esse aparente dilema ético não encontrou obstáculo ou oposição na Fifa ou no ambiente do futebol. Pelo menos até agora.

Para explicar melhor o que acontece, o que se viu nos Estados Unidos foi a seguinte relação:

O PSG é de propriedade da Qatar Sports Investments. Quem a controla? O governo do Qatar. Ao mesmo tempo, o Mundial de Clubes tem patrocínio da companhia aérea Qatar Airways. Quem é o dono? O governo do Qatar.

No Al Hilal, 75% das ações pertencem ao Public Investment Fund (PIF), da Arábia Saudita. A empresa estatal também patrocina o Mundial de Clubes.

O Bayern de Munique tem como um dos acionistas a Adidas. A participação é minoritária (8,33%). A mesma Adidas é fornecedora de material esportivo da Fifa. Produz a bola do Mundial, por exemplo.

Mas qual seria o problema ou a dúvida?

A dinâmica do torneio é: quanto mais longe um time chega, mais dinheiro ele ganha. A Fifa vai distribuir um total de US$ 1 bilhão de premiação por performance. Esses patrocinadores proprietários de clubes, então, indiretamente têm capital aumentado pelo desempenho esportivo do time em questão. O PSG, inclusive, está na final do Mundial, contra o Chelsea, e pode faturar a maior bolada.

Mas com patrocinadores injetando dinheiro na Fifa, eles teriam poder de influenciar esportivamente a competição? Em tese, não.

O que se vê na prática é um mercado que está disposto a conviver com essa dinâmica e ainda enxerga integridade e credibilidade esportiva, apesar da relação próxima de uma mesma fonte de financiamento nas duas pontas (time e patrocínio).

Fabián Ruíz comemora gol marcado pelo PSG contra o Real Madrid no Mundial Imagem: Amanda Perobelli/REUTERS

A questão jurídica

Primeiro, vamos ao lado jurídico da questão.

"Conflito de interesse, por natureza, não tem uma definição concreta. Isso depende de indústria para indústria. A primeira coisa que é preciso olhar são os regulamentos dos torneios e da entidade, para saber se tem algum impedimento objetivo. Se tem algo dizendo que não pode patrocínio de empresa que seja dona de um clube. Quando não há isso, é preciso ter bom senso e olhar para a situação e ver se tem interferência indevida de alguma parte. Se não há regulação proibindo, não tem uma infração", diz o advogado André Megale, ex-diretor de compliance da CBF.

O regulamento do Mundial de Clubes não aborda essa questão dos proprietários dos patrocínios e dos clubes. Fala só que não pode ter dois times do mesmo dono. Por isso que o León foi tirado do torneio, já que pertence ao mesmo grupo do Pachuca.

Mas voltando, então, à questão dos donos patrocinadores:

"Aí entra em uma análise subjetiva para saber se há interferência esportiva. Pessoalmente, acho que a influência do dono do clube ao fazer patrocínio a uma competição pode gerar uma dúvida nas decisões, nas interpretações, que é indesejável. É uma visão minha. Mas na competição, há a presunção de que os patrocinadores não têm interferência", completou Megale.

As informações dos corredores dos estádios e escritórios dos Estados Unidos é que isso não tem sido tratado como um problema.

O desenrolar do Mundial até ajudou a evitar discussões de favorecimento. O Al Hilal foi eliminando, inclusive, reclamando da arbitragem no jogo contra o Fluminense.

Cano em ação durante jogo entre Fluminense e Al-Hilal no Mundial Imagem: BUDA MENDES/Getty Images via AFP

O Bayern de Munique caiu diante do PSG — dois times de patrocinadores. E no caso dos franceses, atuais campeões da Champions League, o nível de desempenho não tem deixado brecha para ilações.

"As naturezas jurídicas dos clubes e dos patrocinadores são diferentes. Essa intercessão, quando se tem investidores externos, internacionais, em vários setores, estará cada vez mais presente. Se a Fifa, a maior interessada, não viu problema em relação à estabilidade e regularidade da competição, não vejo problema maior. A linha pode parecer tênue, mas não vejo essa discussão por aqui (nos EUA)", acrescenta o advogado Marcos Motta, que é vice de administração do Flamengo e também advoga para os clubes sauditas ligados ao PIF.

E o lado do marketing?

Enquanto os jogadores de PSG e Real Madrid entravam em campo ao estilo NBA na semifinal do Mundial, duas pessoas vestidas de comissários de bordo da Qatar Airways estavam ao lado, dando visibilidade à marca.

Essas e outras ativações são comuns e inerentes aos contratos de patrocínios e fazem parte do retorno desejado para as marcas, que tanto despejam de dinheiro no torneio.

"Precisamos separar emoção do que é gestão. A verdade é que estamos falando de propriedades comerciais. E só. A patrocinadora não interfere nem na gestão do clube, nem nas decisões técnicas da competição. Tratar esse tipo de operação com desconfiança é confundir publicidade com comando. Não faz sentido. O mercado evoluiu. Hoje, marcas querem estar onde há visibilidade, engajamento e conexão real com o público. Se isso significa investir em diferentes pontos da cadeia do entretenimento esportivo, ótimo. O que deve ser assegurado são os mecanismos de governança, compliance e transparência", disse Lênin Franco, ex-diretor de marketing da CBF e agora um dos sócios da agência 94 Marketing & Football.

Se for estratégico estar presente como investidora e patrocinadora, a empresa deve estar presente, sim. Porque ao fim do dia, estamos falando de ocupação de espaço de marca. Presença relevante é presença bem distribuída. Lênin Franco

Essa "fome" de estar nas duas pontas também foi bem vista por Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

"Quando uma marca é acionista de um clube e ao mesmo tempo patrocina a competição, ela mostra o quanto acredita no território do esporte como plataforma de investimento. Do ponto de vista de negócios, é uma estratégia legítima de fortalecimento de presença. Do ponto de vista institucional, é justamente a existência de políticas de compliance robustas que garantam isonomia e evitam interferência ainda que, nas redes sociais, sempre haja espaço para teorias conspiratórias. O mercado vê com olhos estratégicos, mas o torcedor vê com olhos passionais e a imprensa com olhos críticos", afirmou.

Procurada pelo UOL, a Fifa não se manifestou.