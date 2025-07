Defesa fala em politização de inquérito que levou à denúncia contra Augusto

Nesta semana, Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo no caso Vai de Bet. Na visão da defesa do dirigente, o inquérito policial acabou sendo "politizado" e conduzido com parcialidade.

Em entrevista ao UOL, Ricardo Jorge, ex-diretor administrativo do clube e advogado de Augusto, disse que a investigação foi usada como instrumento do grupo de oposição ao presidente para destituí-lo.

Esse inquérito foi montado para satisfazer o plano de destituição do Augusto e tomar o poder do clube. Ricardo Jorge, advogado de Augusto Melo, ao UOL

Na visão da defesa, a forma como o relatório final do inquérito policial foi elaborado não apresenta provas materiais consistentes. Ricardo cita, inclusive, reportagens jornalísticas de "blogs sem credibilidade". Além disso, Ricardo ressalta que houve "seletividade" na apuração.

Eles foram seletivos, eles só investigaram o interesse... Ele foi direcionado para um interesse de um grupo, isso não resta a menor dúvida. Nesse inquérito, você não vê o que aconteceu com as demais investigações das gestões passadas. Ricardo Jorge

O advogado também destacou a proximidade entre a conclusão do inquérito e a votação do impeachment pelo Conselho Deliberativo (CD), em 26 de maio, sugerindo uma articulação prévia para afastar o presidente eleito. Ele contesta o fato de Romeu Tuma Jr., presidente do CD, agendar a votação dos conselheiros antes de a Polícia Civil ter indiciado Augusto Melo e ex-dirigentes.

Dia 22 foi marcado, dia 26 aconteceu a votação do impeachment... O senhor [Romeu] Tuma sabia, ele tem bola de cristal? Como que vai explicar? Será que a pessoa tem clarividência pra saber? Dia 22 eu indício, dia 26 vocês pegam e retiram ele do poder. Ricardo Jorge

A defesa também acusou o vice-presidente do Corinthians Armando Mendonça de conspirar em uma "investigação paralela". Ricardo afirma que Mendonça encaminhou o caso à delegacia e ainda "se vangloriou" de ter promovido uma apuração particular.

Ele poderia ter resolvido isso dentro do clube, mas preferiu entregar para a polícia. Agora, o maior prejudicado é o próprio Corinthians. Ricardo Jorge

Por fim, Ricardo Jorge demonstrou confiança na reversão do impeachment de Melo, afirmando que o presidente afastado retornará ao cargo pelo voto do associado. Segundo ele, Augusto mantém apoio entre os sócios e segue frequentando normalmente o clube.

A votação em última instância está marcada para o dia 9 de agosto.

O Augusto vai voltar porque acredito na Justiça e no povo corintiano. Isso que aconteceu foi uma armação. Augusto Melo

Denúncia do Ministério Público

O Ministério Público de São Paulo denunciou Augusto Melo e ex-dirigentes por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. A acusação aponta que o contrato de patrocínio com a Vai de Bet foi fraudado com a inclusão de um intermediário de fachada, ligado a aliados de Augusto, para desviar cerca de R$ 25 milhões do clube.

A denúncia aponta um esquema de lavagem envolvendo empresas fantasmas como Neoway e Wave, que receberam os repasses e os transferiram a uma agência de jogadores. Parte do dinheiro teria sido usada para pagar dívidas de campanha e beneficiar financeiramente os envolvidos.

Augusto Melo é apontado como peça central da trama, inclusive participando de reuniões com os verdadeiros negociadores. O MP pede a condenação dos acusados, o bloqueio de bens e indenização de R$ 40 milhões ao Corinthians.

A defesa, no entanto, contesta as investigações e cita que o presidente afastado foi vítima de "injustiças".