David celebra retorno aos gramados, mas lamenta derrota do Vasco no clássico

O Vasco foi derrotado pelo Botafogo, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado no Mané Garrincha manteve o Gigante da Colina na parte de baixo da tabela. A partida também marcou o retorno do atacante David aos gramados. O jogador se recuperou de uma grave lesão no joelho e entrou no segundo tempo, após dez meses sem atuar.

David celebrou a volta aos gramados, mas lamentou a derrota. A última vez que o atacante havia entrado em campo foi no dia 29 de setembro de 2024, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no empate diante do Cruzeiro.

"Muito feliz por voltar depois de tanto tempo fora. Triste pelo resultado. Não conseguimos nos impor. Tivemos a bola, mas demos espaço para eles e levamos os gols. Eles foram felizes em aproveitar as oportunidades", disse David, após a partida.

Mesmo com o resultado negativo, David já projeta a próxima partida e a sequência de treinamentos ao longo da semana. "Agora é voltar aos treinos e pensar na próxima partida, muito importante, pela Sul-Americana", completou.

O Vasco volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando enfrenta o Independiente del Valle-EQU, pelos playoffs da Sul-Americana. O duelo de ida será na altitude de Quito.