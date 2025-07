Crespo tenta aproveitar crise do Flamengo para começar com pé direito no São Paulo

O São Paulo visita o Flamengo, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a retomada da temporada para o time tricolor, que tenta uma virada de chave com Hernán Crespo no lugar de Luis Zubeldía, enquanto os cariocas querem deixar os bastidores tensos fora de campo.

A direção são-paulina aproveitou a intertemporada desde cedo com a troca do comando técnico. Crespo foi anunciado em 18 de junho e trabalha com o grupo tricolor desde então, com mudanças em relação ao trabalho de Zubeldía.

Uma delas é a reintegração do volante Luan, que esteve emprestado ao Vitória em 2024. O jogador voltou a ser relacionado e integra a delegação são-paulina que vai ao Rio. Crespo também terá retornos de lesionados, como Marco Antônio, Oscar e Ferreirinha.

"O Crespo mostra bastante disposição à equipe. Vamos voltar a competir forte. Temos muitos jogos agora. Jogos importantes. Esperamos mostrar o melhor futebol possível", projetou Oscar.

Marco Antônio também vê a expectativa pela recuperação no Brasileirão. "É sempre importante ter todos os jogadores juntos. Isso vai nos ajudar bastante. É um início muito positivo. Estamos fazendo muitas coisas que vão nos ajudar ao longo do campeonato", disse o meia, que teve renovado seu empréstimo junto à Lazio, da Itália.

Lucas Moura ainda continua como ausência. O jogador tem treinado com o restante do grupo, mas continua com um cronograma específico de recuperação de lesão no joelho direito antes de poder ser relacionado. O garoto Lucas Ferreira mantém trabalhos de fisioterapia para dores no quadril e também está fora. Suspenso pelo terceiro amarelo, Luciano também não viaja.

O São Paulo venceu apenas duas partidas até aqui no Brasileirão. O time tem seis empates e já perdeu quatro jogos. Três das derrotas foram nas últimas três rodadas: 3 a 1 para o Vasco, 2 a 1 para o Bahia e 2 a 0 para o Mirassol.

MESMO LÍDER, FLAMENGO ENCARA CRISE NOS BASTIDORES E CORTA PEDRO

O time de Filipe Luís volta para o futebol brasileiro após a campanha no Mundial de Clubes com um cenário conturbado. Apesar de ocupar a liderança, com 24 pontos, o time tem os bastidores em ebulição, com uma crise envolvendo o atacante Pedro.

O camisa 9 não foi relacionado para a partida e treinou em separado na sexta-feira, no Ninho do Urubu. O jogador está insatisfeito com as oportunidades que tem recebido, mas não tem convencido Filipe Luís nos treinos.

Desde que voltou após uma lesão no joelho esquerdo, Pedro ainda não conseguiu recuperar o seu futebol. No Mundial de Clubes, além de não ter conseguido se firmar entre os titulares, o artilheiro perdeu espaço na preferência do treinador rubro-negro, que apostou suas fichas em Luís Araújo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e até mesmo no novato Wallace Yan.

A partida será a estreia de Jorginho no Brasileirão. O meia naturalizado italiano chegou ao Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes e rapidamente se tornou titular ao lado de Allan, De La Cruz e De Arrascaeta no meio de campo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SÃO PAULO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan, De La Cruz e De Arrascaeta; Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Técnico: Filipe Luís.

SÃO PAULO - Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Diaz; Oscar e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

HORÁRIO - 16h30 (de Brasília).

LOCAL - Maracanã, no Rio.