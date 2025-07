Crespo reestreia com derrota para o Flamengo, e São Paulo fica mais perto do Z4 do Brasileirão

O São Paulo não voltou para o Campeonato Brasileiro da forma que gostaria. Neste sábado, o Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela 13ª rodada. Luiz Araújo, ex-jogador do time paulista, e Wallace Yan anotaram os gols que frustraram a reestreia de Hernán Crespo.

O técnico realizou, nesta tarde, a sua primeira partida neste retorno ao São Paulo. O argentino, que assume o posto de Luis Zubeldía, foi anunciado no dia 18 de junho e teve 16 dias de preparação.

Com o resultado, o Tricolor Paulista amarga a 15ª colocação do Brasileiro, com 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O time da Barra Funda, no entanto, ainda pode perder mais uma posição nesta rodada caso o Fortaleza vença o Ceará no domingo.

O Flamengo, por sua vez, abriu vantagem na liderança. O clube carioca está com 27 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro, que recebe o Grêmio neste domingo.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando visita o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), a partir das 21h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 20 horas, o Flamengo encara o Santos na Vila Belmiro.

O jogo

Atuando com o apoio do seu torcedor, o Flamengo começou o jogo pressionando. A equipe dominou a posse de bola e rondou a área adversária. Os mandantes, entretanto, tiveram dificuldades para achar espaços na forte marcação tricolor.

Assim, foram bem raras as situações de gol. A primeira chance real saiu apenas aos 20 minutos. Léo Ortiz dominou pela direita e soltou uma pancada. A bola explodiu no pé da trave e voltou nas costas de Rafael. Atento, Alan Franco correu e afastou o perigo.

O zagueiro do Rubro-Negro voltou a dar trabalho aos 40. Após bate-rebate na área, o camisa 3 bateu colocado e parou em Rafael. Cinco minutos depois, Wesley foi lançado na direita, cortou o defensor e, de canhota, chutou no cantinho. O goleiro são-paulino se esticou todo e fez grande defesa.

No fim, ainda deu tempo de Plata perder uma oportunidade clara. Bruno Henrique fez jogada pela esquerda e achou o companheiro livre no miolo da área. O atacante equatoriano, no entanto, finalizou pelo lado.

2º tempo

No segundo tempo, o São Paulo enfim apareceu no ataque. Com o relógio marcando oito minutos, Cedric dominou sozinho na grande área, cortou para a esquerda e bateu por cima.

O Flamengo respondeu aos 12. Luiz Araújo cobrou escanteio e Léo Pereira cabeceou no canto para mais uma intervenção de Rafael.

Já aos 15 minutos, nada impediu o gol flamenguista. Um golaço, por sinal. Ex-jogador do São Paulo, Luiz Araújo foi acionado no bico da área, puxou para o pé esquerdo e arrematou colocado, no ângulo, sem chances para o goleiro rival.

Em desvantagem, o técnico Crespo fez mudanças e conseguiu fazer o São Paulo ficar um pouco mais com a bola. Os visitantes, porém, mostraram lentidão e sofreram para levar perigo contra a meta de Rossi.

Em meio a falta de força dos rivais, os mandantes passaram a controlar o resultado nos minutos finais e matar o confronto aos 50. Em contra-ataque, Luiz Araújo dominou sozinho na direita e bateu cruzado. Rafael defendeu, mas deixou nos pés de Wallace Yan, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 x 0 SÃO PAULO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 13 de julho de 2025



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)



VAR: Bráulio da Silva Machado (SC)



Cartões amarelos: Bruno Henrique e Wallace Yan (Flamengo); Sabino, Alan Franco (São Paulo)

GOLS: Luiz Araújo, aos 15 do 2ºT, e Wallace Yan, aos 50 do 2ºT (Flamengo)

SÃO PAULO: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio (Ferreirinha) e Enzo Diaz; Oscar e André Silva (Ryan Francisco)



Técnico: Hernán Crespo

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (De La Cruz), Allan e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Cebolinha) e Plata



Técnico: Filipe Luís