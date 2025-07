Crespo promete melhora do São Paulo após derrota e prioriza Brasileirão: "Copas são sonhos"

O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, neste sábado, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernán Crespo reestreou no comando do clube paulista e prometeu que vai trabalhar para melhorar o desempenho dentro das quatro linhas.

"Todo jogador que colocar a camisa do São Paulo pode jogar bola. Tem que ter coragem de jogar bola. Temos que trabalhar para coordenar movimentos. Não é fácil, é verdade. Todos os meus times jogaram com uma identidade de ter a bola. Pretendo ter mais intensidade quando recuperarmos a bola. Calma, é o primeiro jogo. Temos outros 25. Temos que focar na nossa identidade. Temos que lutar até o final", disse.

"O que pretendo? Um time muito mais intenso, com muita qualidade, muito mais ofensivo, mas jogamos contra um Flamengo. É difícil jogar contra o Flamengo. O nível defensivo foi bom. Acho que a criatividade não, faltou. Eu pretendo outra intensidade para a minha equipe. Mas não aconteceu. Vamos melhorar, seguramente", completou.

O comandante ainda deixou claro que o foco do Tricolor será o Brasileirão nesta temporada. Os são-paulinos também estão nas oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, mas o argentino vê as copas como um "sonho".

"A gente pensa no Brasileirão, em recuperar pontos para sair dessa situação incômoda. Copa do Brasil e Libertadores são sonhos, é outra coisa. O Brasileirão é nossa prioridade, construir uma identidade, uma oportunidade para a próxima temporada. temos que começar a fazer pontos", analisou.

"No meio dessa situação, esperar chegar ao sonho de ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores. Mas, neste momento, foco no que podemos fazer, tentar recuperar o elenco e lutar cada bola. Sabemos que não vamos jogar contra o Flamengo todos os dias no Maracanã, graças a Deus", acrescentou.

Com a derrota para o Flamengo, o São Paulo amarga a 15ª colocação do Brasileiro, com 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O time do Morumbis, no entanto, ainda pode perder mais uma posição nesta rodada caso o Fortaleza vença o Ceará no domingo.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando visita o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), a partir das 21h30 (de Brasília).