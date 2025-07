Crespo evita falar sobre Lucas e joga responsabilidade para médicos do São Paulo: "Temos que rezar"

Em seu retorno ao São Paulo, o técnico Hernán Crespo evitou comentar a situação de Lucas Moura. O atacante está sofrendo com lesões e atuou em apenas duas partidas nos últimos quatro meses. O comandante argentino jogou a responsabilidade para os médicos do clube.

"Temos que rezar (sobre Lucas Moura). Se quiser falar sobre o Lucas, fale com o doutor", disparou depois da derrota de 2 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, neste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, Lucas está seguindo um cronograma específico por um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Ele já treina com o elenco, mas não foi relacionado para o embate no Rio de Janeiro. A última partida do atacante foi dia 6 de maio.

Ainda na coletiva, Crespo também evitou falar sobre a procura do Tricolor por reforços. Para ele, esse é um assunto da diretoria.

"Sobre reforços? Fala com a diretoria. Todos reforços que chegam fico contente, mas quem bate o martelo é a diretoria", finalizou.

Com a derrota para o Flamengo, o São Paulo amarga a 15ª colocação do Brasileiro, com 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O time do Morumbis, no entanto, ainda pode perder mais uma posição nesta rodada caso o Fortaleza vença o Ceará no domingo.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando visita o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), a partir das 21h30 (de Brasília).