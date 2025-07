Crespo diz que vai priorizar Brasileirão para sair de 'situação incômoda'

Do UOL, em São Paulo (SP)

Hernán Crespo afirmou após a derrota para o Flamengo, neste sábado (12), que a prioridade do São Paulo neste momento da temporada é o Campeonato Brasileiro. As Copas, do Brasil e Libertadores, são apenas um sonho.

O que ele disse

A primeira coisa que você tem que entender como o elenco acabou o jogo, se recuperou ou não, e aí vamos analisar o Bragantino. A ideia é pensar no Brasileirão, recuperar pontos e sair dessa situação incômoda. Copa do Brasil e Libertadores é um sonho, outra coisa. A prioridade é o Brasileirão, construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. Hernán Crespo, em coletiva de imprensa no Maracanã.

"No meio dessa situação, esperar a chegar o sonho de ganhar uma Copa do Brasil e Libertadores. Neste momento? Foco naquilo que podemos fazer, recuperar o elenco e lutar por cada bola. Sabemos que, graças a deus, não vamos jogar todos os dias com o Flamengo no Maracanã", acrescentou.

O São Paulo perdeu seu quarto jogo seguido no Brasileirão. A equipe vem de derrotas para o Mirassol (2 a 0), Bahia (2 a 1), Vasco da Gama (3 a 1) e agora Flamengo (2 a 0).

A equipe já começa a se preocupar com a parte de baixo da tabela. O Tricolor tem 12 pontos, apenas um a mais que o Vitória, primeira equipe na zona do rebaixamento.

A equipe volta a campo na quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Veja outras falas de Crespo

Postura da equipe em sua reestreia: "Todo jogador que usa a camisa do São Paulo pode jogar bola. Para jogar um tipo de futebol tem que jogar bola, coragem para jogar bola. Precisamos trabalhar para coordenar movimentos porque não é fácil. Mas todos os meus times jogaram com identidade de ter a bola. Pretendo ter mais a bola do que nesse jogo, mais intensidade quando recuperarmos a bola. Calma, primeiro jogo. Temos tempo, outros 25 jogos, outras histórias novas. Precisamos priorizar nossa identidade, acho que alcança, mas temos que lutar até o final".

Problemas do setor ofensivo (que não deu um chute ao gol): "Seguramente temos muito espaço para melhorar em términos ofensivos. É claro que não era um jogo para Dinenno porque eu pretendia atacar a profundidade e acho que Ryan [Francisco] ou o André Silva poderiam usar as características, acho que ele não tem. Se encontramos um time fechado e termos que usar os laterais, o Dinenno vai ser muito útil".

Avaliação do jogo contra o Flamengo: "O que eu pretendo é um time muito mais intenso, com muita mais qualidade, muito mais ofensivo, mas jogamos contra o Flamengo. Se você pensa que é fácil, não. É difícil jogar contra o Flamengo. O nível defensivo foi bom, mas acho que na criatividade faltou".

Vão chegar mais reforços? "Todos os reforços que chegam estou contento. Quem bate o martelo é a diretoria, não eu".