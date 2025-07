Lateral do Chelsea e irmã jogarão ao mesmo tempo no domingo: 'Especial'

Em Londres, há uma família que terá um domingo para lá de especial: os James contam com o privilégio e o orgulho de ver seus filhos atuando no mesmo horário pela final do Mundial de Clubes e pela Eurocopa feminina.

'Um na TV e outro no Ipad'

Reece James é lateral do Chelsea e estará em campo no duelo de amanhã, contra o PSG, às 16h (horário de Brasília), na final da Copa do Mundo de Clubes, no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Já a irmã Lauren James, estrela da seleção da Inglaterra, estará atuando no mesmo horário contra o País de Gales pelo Grupo D da Eurocopa feminina.

Perguntado sobre como a família fará para acompanhar os dois, Reece sugeriu uma divisão de aparelhos de transmissão:

Acho que vão assistir aos dois ao mesmo tempo, provavelmente. Um na TV, outro no iPad (risos). É bem legal. Quer dizer, é especial, mas será ainda mais especial, dependendo dos resultados

Reece James

Filhos de ex-jogador

Reece e Lauren: irmãos James atuam pelo Chelsea masculino e feminino Imagem: Instagram / @reece

A família James tem uma forte ligação com o futebol. O pai de Lauren e Reece, Nigel, foi um ex-jogador que atuou pelos times ingleses Luton Town e Southampton. Segundo Lauren, ele sempre os treinou e foi ambicioso.

Ele nos treinava a toda hora. Era difícil, éramos três e todos queríamos ganhar

Lauren James, ao The Telegraph

Lauren também atua no Chelsea. Ela iniciou nas categorias de base dos Blues e, aos 13 anos, se transferiu para o Arsenal. Em seguida, foi para o Manchester United até retornar ao time atual, que é também o de seu coração.