Corinthians x RB Bragantino: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro enfim está de volta após a pausa para o Mundial de Clubes. Neste domingo, o Corinthians mede forças contra o Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da competição.

Em razão da disputa da Copa do Mundo de Clubes, tanto Corinthians como Red Bull Bragantino tiveram uma espécie de intertemporada. Os treinadores puderam aproveitar o período maior de treinos para promover os ajustes e correções que julgaram ser necessários ao longo da parada.

Mesmo assim, duas equipes chegam para o duelo em situações diferentes no Brasileirão. O Timão faz campanha de meio de tabela e figura na décima posição, com 16 pontos conquistados em 12 rodadas. Do outro lado, o Massa Bruta vem surpreendendo e ocupa a terceira colocação, com 23 pontos.

Ainda que estejam em posições diferentes na tabela, Corinthians e Red Bull Bragantino não vem de grandes resultados na Série A. O Alvinegro paulista vem de três empates consecutivos na competição contra Atlético-MG (0 a 0 em Belo Horizonte), Vitória (0 a 0 em casa) e Grêmio (1 a 1 em Porto Alegre).

Aquele bobinho para iniciar o treino desta sexta! ????#VaiCorinthians pic.twitter.com/6x0S7FpT1m ? Corinthians (@Corinthians) July 11, 2025

Já o Red Bull Bragantino chega após uma dura derrota. Na última rodada do torneio nacional, a equipe de Bragança sofreu com uma expulsão ainda no início do primeiro tempo e perdeu por 3 a 0, em casa, para o Bahia. Antes disso, o time paulista vinha de duas vitórias consecutivas no Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior terá os desfalques de André Ramalho e Breno Bidon, que cumprem suspensão por acúmulo de amarelos. Yuri Alberto, que está em transição física após uma fratura óssea na coluna, também deve é ausência.

Do outro lado, o treinador Fernando Seabra não poderá contar com o lateral direito Hurtado, que foi expulso na última rodada e cumpre suspensão. O goleiro Fabrício e o atacante Fernando, lesionados, também devem ser baixas.

Bruno Arleu de Araújo (RJ) apitará a partida, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ). O comando do VAR ficará a cargo de Rafael Traci (SC).

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO

Data: 13 de julho de 2025, domingo



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Rafael Traci (SC)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Angileri (Matheus Bidu); Maycon, José Martínez (Raniele), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.



Técnico: Dorival Júnior

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sasha.



Técnico: Fernando Seabra