Corinthians tem retrospecto recente equilibrado contra o Red Bull Bragantino; veja números

Após 30 longos dias, o Campeonato Brasileiro está de volta. O Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada da competição. O duelo é o primeiro do Timão depois da pausa do Mundial de Clubes.

De volta aos gramados, o Corinthians vai em busca dos três pontos. Para isso, a equipe alvinegra precisará se atentar aos detalhes, uma vez que o Red Bull Bragantino já mostrou que sabe dar trabalho. Os times têm feito confrontos equilibrados no recorte dos últimos cinco anos.

Desde 2020, o Corinthians ficou frente a frente com o Red Bull Bragantino em 17 oportunidades, seja por Brasileirão, Paulista ou Copa Sul-Americana. O Timão somou seis vitórias, enquanto o Massa Bruta conquistou sete. O retrospecto do duelo ainda registrou quatro empates.

As duas equipes também possuem aproveitamentos parecidos no confronto: os números dão conta de um aproveitamento de 43,13% do Corinthians, contra 49,01% do Red Bull Bragantino. O Timão ainda anotou 14 gols e sofreu 15.

As estatísticas, assim, comprovam que o equilíbrio permeia o embate entre Corinthians e Red Bull Bragantino. Em 2022, por exemplo, o Alvinegro conseguiu uma série de três vitórias consecutivas sobre o rival Paulista - uma pelo Paulista e duas pela Série A, sendo as três por 1 a 0.

Em 2023, por outro lado, o Red Bull Bragantino não deixou barato e impôs três derrotas consecutivas ao Corinthians, seja em Bragança Paulista ou em Itaquera. A sequência continuou ainda no primeiro encontro de 2024, quando o Timão perdeu novamente, fora de casa, por 1 a 0, pelo Estadual.

Foi justamente em 2024 que Corinthians e Red Bull Bragantino protagonizaram dois dos duelos mais emblemáticos no retrospecto dos últimos cinco anos. As duas equipes mediram forças nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e o Timão levou a melhor.

O Corinthians venceu o primeiro jogo, em Bragança Paulista, por 2 a 1, com gols de Giovane e Talles Magno. Já na partida de volta, na Neo Química Arena, o time corintiano saiu na frente com Garro, mas em questão de cinco minutos, o Red Bull Bragantino virou para 2 a 1 com Sasha e Luan Cândido. Com isso, a decisão foi para os pênaltis.

Nas penalidades, o drama prevaleceu. O Red Bull Bragantino converteu os quatro primeiros pênaltis, enquanto Ramalho desperdiçou para o Corinthians. Gustavinho teve a chance de classificar o Massa Bruta, mas parou em defesa de Hugo Souza. Na sequência, Ryan perdeu, porém Hugo salvou o Timão novamente. Em seguida, Gustavo Henrique converteu e o goleiro alvinegro pegou a terceira cobrança consecutiva, colocando a equipe nas quartas.

O último encontro entre os times também terminou com triunfo alvinegro. Mesmo com um time reserva, o Corinthians bateu o Massa Bruta de virada por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela primeira fase do Paulista. Lucas Evangelista abriu o placar para os donos da casa, enquanto Talles Magno e Pedro Raul viraram para o Timão.

Neste domingo, as equipes voltam a se enfrentar para saber quem levará a melhor desta vez. A vitória é importante para ambos os times, que vivem situações distintas na Série A: o Corinthians é o décimo colocado, com 16 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino está em terceiro, com 23.