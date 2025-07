Corinthians goleia o Referência pelo Campeonato Paulista sub-20

O Corinthians goleou o Referência por 4 a 1 na tarde deste sábado, no Parque São Jorge, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. Os gols da vitória foram marcados por Luiz Fernando, Nicolas Araújo, Lorenzo e André. Rodrigo descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Timão se mantém na terceira posição do Grupo 2, com 25 pontos conquistados. A equipe detém o mesmo número de pontos de Palmeiras e Red Bull Bragantino, líder e vice-líder da chave, respectivamente, mas leva a pior no quesito saldo de gols.

O Referência, por sua vez, é o nono colocado da tabela de classificação, com 13 pontos.

O próximo compromisso do Corinthians pelo Paulista sub-20 está marcado para o próximo domingo, dia 20 de julho. O time enfrenta o União Suzano, em casa, a partir das 11h (de Brasília). Já o Referência recebe o União São João na próxima quinta-feira, às 15h.

Antes disso, os Filhos do Terrão entram em campo pelo Brasileirão da categoria. Também na quinta-feira, a equipe de Orlando Ribeiro mede forças com o Fluminense, no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, às 21h30.