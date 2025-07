Corinthians esbarra em questões financeiras na busca por reforços, mas ganha 'alívio' com saídas

A janela de transferências foi aberta na última quinta-feira, 10 de julho. Com o mercado oficialmente inaugurado, o Corinthians tenta se movimentar para organizar algumas saídas e incorporar novas peças ao elenco. O Timão tem esbarrado nas dificuldades financeiras para avançar em negociações, mas ao menos conseguiu aliviar a folha salarial com algumas saídas.

A diretoria alvinegra está ciente da necessidade de reforçar o time para o segundo semestre. No momento, porém, a gestão interina de Osmar Stabile vê os recursos financeiros do Timão escassos e não pretende investir alto nesta janela. A ideia é trazer reforços pontuais, com atletas que estão livres no mercado ou que venham por empréstimo.

Dentre as posições tratadas como prioridades, as principais são a zaga e o ataque. Desde o início do ano, o Corinthians enxerga a necessidade de encorpar o sistema defensivo. Após da chegada do técnico Dorival Júnior, o clube entende que o setor está melhor protegido e identificou outra carência: as pontas.

Seguindo tal panorama, três nomes já foram especulados no Corinthians antes mesmo da janela de transferências ter sido aberta: o do lateral direito David Pastor, o do ponta Biel e do centroavante Carlos Vinícius. A situação financeira do clube, porém, é delicada, e a diretoria avalia quais os investimentos corretos a serem feitos.

Dos alvos citados acima, um já foi descartado pela alta cúpula corintiana. O Corinthians chegou a acertar bases salariais e tempo de contrato com o ponta Biel, mas não avançou nas tratativas com o Sporting. O Timão tentou um empréstimo e até uma compra do atleta, mas não alcançou os termos do clube português, que desejava recuperar o investimento feito para tirá-lo do Bahia e queria uma proposta na casa dos 7 milhões de euros (R$ 44,5 milhões na cotação atual).

A diretoria alvinegra em nenhum momento cogitou pagar tal quantia para a aquisição de Biel. Sendo assim, diante da intransigência dos portugueses em diminuir os valores, o Corinthians decidiu encerrar o negócio.

Já a situação de Carlos Vinícius segue a mesma. O jogador está livre no mercado e foi oferecido ao Timão, mas a diretoria ainda não tomou uma decisão. O clube mantém conversas frequentes com o estafe do jogador e discute se o investimento vale a pena.

Carlos Vinícius, por sua vez, já mostrou que tem o desejo de jogar no Corinthians. O atacante ex-Fulham até chegou a reduzir a pedida e topou abrir mão de luvas mais 'gordas' para reforçar o Timão, além de aceitar um contrato mais curto. A chegada de um novo camisa 9, inicialmente, não estava nos planos do clube, mas a contratação do atleta se apresenta como uma oportunidade de mercado.

Quanto a David Pastor, o Corinthians até chegou a mostrar interesse no lateral direito, mas parou por aí. O atleta, que também está livre no mercado, tinha contrato com o Farense até junho de 2027, mas deixou o clube em razão de desentendimentos com a diretoria portuguesa.

Saídas aliviam folha salarial

Se a situação financeira do Corinthians não é boa, ao menos a diretoria interina de Osmar Stabile tem conseguido diminuir os gastos com a folha salarial. Três atletas já deixaram o clube recentemente: Alex Santana, Igor Coronado e Giovane. Já o lateral Palacios ainda pode ser negociado.

O primeiro a deixar o clube foi Alex Santana, emprestado ao Grêmio até o final da temporada. O Tricolor gaúcho concordou em assumir o salário de Alex Santana de maneira integral, uma exigência da diretoria alvinegra. Além disso, o clube do Sul também pagará uma taxa de 100 mil dólares (R$ 560 mil) pelos serviços do volante.

O caso mais emblemático, por sua vez, foi o de Igor Coronado, que rescindiu com o Corinthians. Em negociações conduzidas por Stabile e seu vice, Armando Mendonça, o clube se comprometeu a pagar as pendências financeiras em 18 parcelas. O valor devido remete a cerca de R$ 8 milhões de luvas atrasadas ao jogador e aproximadamente R$ 1,8 milhão relativo à comissão atrasada de Rafael Brandino, empresário do atleta.

O meia-atacante rendia uma despesa de R$ 2 milhões por mês ao clube, mas não correspondeu em campo. Com o parcelamento aceito pelo jogador, que manifestou interesse em sair de forma amigável desde o início das conversas, o Corinthians reduziu o custo sobre este tema em 1/4 em relação ao que se tinha antes.

Mais um a deixar o clube foi Giovane. O Corinthians tentou estender o contrato do atacante em algumas ocasiões, mas as partes não chegaram a um denominador comum. Com isso, o jogador se despediu do clube ao fim do seu contrato. Nos últimos dias, ele foi anunciado como reforço do Hellas Verona, da Itália.

Por fim, um nome que ainda pode sair do Corinthians nesta janela de transferências é Diego Palacios. O Timão recebeu uma proposta de empréstimo do Austin FC, time dos Estados Unidos, pelo defensor. A oferta está nas mãos da diretoria interina presidida por Osmar Stabile, que não pretende fazer força para segurar o jogador.