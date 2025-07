Corinthians conclui preparação para jogo contra o Bragantino; veja provável escalação

O elenco do Corinthians concluiu na manhã deste sábado a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, que marcará a retomada do Campeonato Brasileiro. O embate está agendado para este domingo, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comissão técnica de Dorival Júnior abriu o dia com um vídeo de instruções táticas. Em seguida, já no campo, os jogadores realizaram um trabalho tático e ensaiaram jogadas de bola parada.

Dorival terá três desfalques para a partida diante do Massa Bruta. O atacante Yuri Alberto, em transição física depois de sofrer uma fratura na coluna, fica de fora. O zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon, suspensos, também não ficam à disposição.

Sendo assim, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Angileri (Matheus Bidu); Maycon, José Martínez (Raniele), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Romero.

Foram, ao todo, 13 dias de preparação para o retorno aos gramados. O último compromisso disputado pelo Timão foi antes da paralisação para o Mundial de Clubes, no empate de 1 a 1 com o Grêmio, em Porto Alegre.

Em meio à polêmicas de Memphis e ao momento político agitado no Parque São Jorge, a equipe alvinegra ocupa o décimo lugar da tabela do Brasileirão, com 16 pontos conquistados.