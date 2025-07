Corinthians bate Chicago com gol no fim e vai à final de torneio amistoso nos EUA

A equipe feminina do Corinthians venceu o Chicago Red Stars por 1 a 0 na noite deste sábado, no Estádio CPKC, em Kansas City, e passou à final da Teal Rising Cup, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos. O gol da vitória foi marcado por Letícia Teles, já nos minutos finais do segundo tempo.

As Brabas, agora, aguardam o adversário na final. O rival sairá do duelo entre Palmeiras e Kansas City, que acontece ainda neste sábado, às 22h (de Brasília).

Com o Corinthians garantido, a final da Teal Rising Cup está marcada para terça-feira, às 22h, novamente no estádio CPKC, no Kansas.