Contra o Flamengo, Crespo tenta encerrar jejum incômodo no comando do São Paulo pelo Brasileirão

Hernán Crespo está pronto para reestrar pelo São Paulo. O argentino estará à frente do Tricolor neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Flamengo, no Mracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante recém-contratado, desta maneira, busca interromper uma sequência incômoda na competição nacional de cinco empates.

Crespo treinou o Tricolor no Campeonato Brasileiro na temporada de 2021 por 25 rodadas, com aproveitamento de 53%. Foram seis vitórias, sete derrotas e 12 empates - sendo os últimos cinco em sequência.

Antes de deixar o São Paulo, o treinador argentino ficou na igualdade contra: América-MG (0 a 0), Atlético-MG (0 a 0), Chapecoense (1 a 1), Santos (1 a 1) e Cuiabá (0 a 0). Agora, portanto, diante do Flamengo, o são-paulino quer encerrar essa sequência ruim e aumentar seu aproveitamento em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

A oscilação na competição nacional, inclusive, foi um dos pilares para a demissão de Crespo em sua primeira passagem no São Paulo. Apesar de ir bem na Libertadores e ser campeão do Paulistão- tirando o clube de uma fila de nove anos -, a equipe não conseguiu repetir o nível de atuação do estadual e foi deixando pontos preciosos pelo caminho.

? Desembarcamos no Rio de Janeiro para a retomada do Brasileirão!#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/8MUufzWcXZ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 11, 2025

Situação do São Paulo

Com 12 pontos conquistados e ocupando a 14ª colocação na tabela, o São Paulo, de Crespo, busca se afastar da zona de rebaixamento. A campanha no Brasileirão do Tricolor, que era comandado por Zubeldía no primeiro semestre (antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes) tem duas vitórias, seis empates e quatro derrotas.

A equipe do Morumbis vem de uma sequência de três derrotas no torneio nacional, para Mirassol, Bahia e, mais recentemente, Vasco da Gama.