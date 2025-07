Conheça Xicão, gigante brasileiro que pode encerrar zica do país no UFC em 2025

A temporada de 2025 tem sido desafiadora para os representantes brasileiros em lutas principais do Ultimate. No momento, o jejum de atletas tupiniquins em 'main events' está configurado com nove derrotas consecutivas, sem nenhuma vitória até o momento - um cenário adverso que muitos fãs já classificam como uma espécie de 'maldição'. Neste sábado (12), entretanto, o país terá uma grande chance de colocar um ponto final na 'zica'. Afinal de contas, Tallison Teixeira, o 'Xicão', invicto no MMA profissional e representante da nova geração, medirá forças contra Derrick Lewis na atração principal do UFC Nashville.

Com apenas 25 anos de idade e mais de 2m de altura, Tallison é natural de Vitória da Conquista, na Bahia. E o 'hype' ao redor do gigante brasileiro é tão grande quanto a sua envergadura. Não à toa, Xicão já surge no posto de protagonista de um evento do UFC somente em sua segunda aparição na empresa. A 'aceleração' de Teixeira foi criticada, inclusive, por seu rival, Derrick Lewis. Por sua vez, o jovem não parece intimidado com os holofotes, muito pelo contrário. Ciente do cenário incômodo do Brasil em lutas principais nesta temporada, Xicão abraçou a missão de acabar com a zica de uma vez por todas.

"Vamos mudar isso (zica do Brasil). Acabou, esquece. Já foram nove derrotas seguidas. Já deu o que tinha que dar. Daqui para a frente agora, é só vitória", projetou Tallison, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Relembre o retrospecto do Brasil

A sequência ruim teve início em janeiro, com Amanda Ribas superada por Mackenzie Dern que, apesar de ter nacionalidade brasileira, nasceu nos EUA. No mesmo mês, Renato 'Moicano' foi finalizado por Islam Makhachev. Em fevereiro, Gregory 'Robocop' caiu diante de Jared Cannonier, e em março, Alex 'Poatan' perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev.

Em abril, Diego Lopes foi derrotado por Alexander Volkanovski, enquanto Carlos Prates teve sua invencibilidade encerrada por Ian Machado Garry. Em maio, Deiveson Figueiredo foi superado por Cory Sandhagen, e Gilbert 'Durinho' Burns acabou dominado por Michael Morales. O último a ser derrotado foi Charles 'do Bronx', nocauteado por Ilia Topuria no UFC 317, realizado no fim de junho.

Xicão, um gigante letal

Além de ser prendado fisicamente, Xicão, faixa-preta de jiu-jitsu e grau preto de muay thai, é dono de um estilo avassalador e raro dentro do octógono. O brasileiro de apenas 25 anos de idade detém uma taxa de letalidade de 100% - com sete triunfos via nocaute e um por finalização até então, todos conquistados no primeiro round. Com tal retrospecto e a confiança de quem não sabe o que é perder na carreira, Tallison projeta que Derrick Lewis tende a se transformar em mais uma vítima neste sábado.

"Vou nocautear o Derrick Lewis. Tenho certeza que eu sou o mais agressivo dos pesos-pesados. Então, se vocês gostam de ver pessoas caindo, assistam à minha luta, porque eu sempre vou derrubar alguém", garantiu o gigante brasileiro, em conversa com a Ag Fight.

Duelo de gerações

O combate entre Derrick Lewis e Tallison Teixeira representa um clássico duelo de gerações. Enquanto Xicão, de 25 anos, ainda dá os primeiros passos no maior evento de MMA do planeta, tendo impressionado em sua estreia com uma apresentação de gala contra Justin Tafa, o americano - 15 anos mais velho - parece já viver a fase final de sua carreira, por mais que o desempenho e os resultados ainda o mantenham na elite da divisão dos pesos-pesados.

