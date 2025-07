Com gol no fim, Bahia vence Atlético-MG e entra no G4 do Brasileirão

Neste sábado, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebeu o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, e empatou por 2 a 1. Luciano Jubá e Michel Araújo marcaram para o Tricolor, enquanto Hulk fez o gol do Galo.

Com o resultado, o Bahia entrou no G4. O Tricolor Baiano chegou aos 24 pontos e alcançou a terceira posição. Por sua vez, o Atlético-MG segue em oitavo lugar, com 20.

As duas equipes voltam a campo pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Bahia recebe o América de Cali nesta terça-feira, às 21h30. Já o Atlético-MG visita o Atlético Bucaramanga nesta quinta, também às 21h30.

O jogo

O primeiro tempo foi truncado, e nenhuma das equipes conseguiu criar grandes chances. Aos 20 minutos, Everton Ribeiro cobrou falta e obrigou Gabriel Delfim a fazer uma grande defesa.

No entanto, a etapa complementar foi bem mais movimentada. Aos oito minutos, Luciano Jubá aproveitou um bate-rebate na área e bateu rasteiro para abrir o placar. Os mandantes continuaram pressionando, mas não chegaram ao segundo gol, graças ao bom desempenho do goleiro Gabriel Delfim. Aos 45, porém, o Atlético-MG igualou o marcador: em cobrança de escanteio, Hulk marcou um gol olímpico.

Após sofrer o empate, o Bahia foi para cima e garantiu a vitória. Aos 53 minutos da etapa complementar, Michel Araújo recebeu passe de Cauly e bateu colocado, sem chances para Gabriel Delfim.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

Data: 12 de julho de 2025, sábado



Horário: às 21h (de Brasília)



Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Willian José e Michel Araújo (Bahia); Gustavo Scarpa e Guilherme Arana (Atlético-MG)



Público: 30.249 pessoas



Renda: R$ 980.191,00

GOLS: Luciano Jubá, aos 8? do 2°T e Michel Araújo, aos 53? do 2°T (Bahia) / Hulk, aos 45? do 2°T (Atlético-MG).

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Cauly), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Luciano Rodríguez); Ademir (Kayky), Erick Pulga e Willian José (Michel Araújo).



Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso (Igor Gomes) e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino (Bernard) e Scarpa (Cuello); Dudu (Isaac) e Hulk.



Técnico: Cuca