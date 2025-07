Chelsea quer Donnaruma após Mundial de Clubes, diz jornal

O Chelsea está interessado na contratação do goleiro Donnarumma, do PSG.A informação foi publicada pelo jornal francês L'Equipe.

O que aconteceu

O goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, do PSG, pode estar de saída do clube francês. De acordo com o diário L'Equipe, da França, o Chelsea está interessado na contratação do arqueiro.

Titular absoluto do time de Luis Enrique, Donnaruma tem mais um ano de contrato com o PSG. Porém, o atleta e o clube ainda não acertaram uma renovação. Além do Chelsea, outros clubes da Europa também estão interessados no goleiro.

Duelo dentro e fora de campo

Atual campeão da Champions League e finalista do Mundial de Clubes, o PSG deve encarar o Chelsea numa disputa pelo goleiro. Os dois clubes se enfrentam na finalíssima da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e também devem travar uma batalha pelo atleta.

Os Blues chegam à grande final do torneio depois de eliminar o Fluminense nas semis por 2 a 0. Do outro lado, o PSG atropelou o Real Madrid por 4 a 0.

O duelo entre os ingleses e franceses acontece neste domingo (13), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.