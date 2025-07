Chegada de Igor Vinícius acirra disputa na lateral direita do Santos

Igor Vinícius foi anunciado como novo reforço do Santos no dia 1º de julho. O lateral chega para substituir o argentino Leo Godoy, que nunca se firmou no Santos e foi negociado com o Independiente. Assim, Igor disputará posição com Escobar, que está atuando improvisado na direita, Aderlan e JP Chermont.

Ambos os atletas não vêm sendo utilizados por Cléber Xavier. Enquanto Aderlan tem sido desfalque por conta de dores na coxa direita, Chermont não saiu do banco de reservas nas últimas partidas.

Na atual temporada, o camisa 44 soma 15 jogos, sendo 11 como titular, e distribuiu uma assistência. Já Aderlan disputou apenas três partidas na temporada.

BASTIDORES NO AR! ? Os #BastidoresSantosTV do Peixão no Espírito Santo. Vídeo completo em https://t.co/z56RcVCdmU pic.twitter.com/bgBxIyTZ8b ? Santos FC (@SantosFC) July 11, 2025

Já Escobar foi titular na vitória do Santos por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). O jogador deu segurança na defesa e ajudou na parte ofensiva. Em 2025, Escobar possui 23 jogos, com uma assistência.

O técnico Cléber Xavier precisa definir quem será o titular até quarta-feira (16), data do próximo jogo do Santos. O Alvinegro Praiano enfrenta o Flamengo, na Vila Belmiro. O duelo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 20h (de Brasília).