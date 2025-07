Boxe: Katie Taylor vence trilogia contra Amanda Serrano e mantém títulos mundiais

Após disputarem dois combates emblemáticos em 2022 e 2024, Katie Taylor e Amanda Serrano se encontraram no centro do ringue pela terceira vez na noite da última sexta-feira (11), no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Em data histórica para o boxe feminino, quem levou a melhor foi a pugilista irlandesa, que desbancou a rival porto-riquenha na decisão majoritária dos juízes (95-95, 97-93, 97-93), consolidou de vez sua soberania na rivalidade e, de quebra, manteve os títulos mundiais da categoria superleve (63,5 kg).

O confronto, transmitido globalmente pela Netflix mundo afora, começou de maneira estudada, com ambas atletas buscando a distância ideal para desferir os golpes. Katie e Amanda passaram a acelerar o ritmo no terceiro assalto. Mais rápida que sua oponente, Taylor passou a pontuar mais com volumes, enquanto Serrano tentava causar impacto com ataques singulares.

Sem correr grandes riscos, a irlandesa usou sua bagagem para controlar o confronto e garantir um 3 a 0 no retrospecto direto contra Serrano - que só foi superada quatro vezes na carreira, três por Taylor. O desempenho de Katie foi suficiente para convencer dois dos três juízes de que havia saído vitoriosa da trilogia. Os três confrontos entre as pugilistas foram decididos na decisão dos juízes.

Representatividade

O Madison Square Garden, famoso mundialmente por ser palco de eventos épicos no esporte e no entretenimento, foi o cenário dessa luta histórica entre Katie Taylor e Amanda Serrano. Este evento marcou um momento significativo para o boxe feminino, já que foi a primeira vez que o lendário espaço recebeu uma noite dedicada exclusivamente às mulheres no boxe.

