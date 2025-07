Botafogo 'vira a página' no clássico com o Vasco no Mané Garrincha pelo Brasileirão

Depois de um desempenho de altos e baixos no Mundial de Clubes, que resultou na demissão do técnico Renato Paiva e na chegada do italiano Davide Ancelotti, o Botafogo 'vira a página' e volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. E retoma a rotina neste sábado num clássico contra o Vasco, ainda cercado de expectativa pela sequência do trabalho do técnico Fernando Diniz.

O duelo é válido pela 13ª rodada, com mando do Vasco, e acontecerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 18h30. O time de São Januário, 13° colocado com 13 pontos, tenta subir na tabela para ficar perto das primeiras posições, enquanto o seu rival está em oitavo lugar, com 18 pontos.

O "Clássico da Amizade" é considerado um dos principais do futebol brasileiro. Ao todo, Vasco e Botafogo se enfrentaram 371 vezes, com 161 vitórias do Gigante da Colina, 104 do Glorioso e 106 empates.

O último confronto aconteceu em fevereiro, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, ainda sob o comando de Fábio Carille, o time cruzmaltino venceu por 1 a 0, com gol do artilheiro argentino Vegetti.

Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo conseguiu uma das vitórias mais notáveis do futebol brasileiro nos últimos anos. Na segunda rodada do Mundial, venceu por 1 a 0 o PSG, campeão da Liga dos Campeões. Este resultado foi fundamental na classificação para o mata-mata. No entanto, o time botafoguense deixou a desejar nas oitavas de final, quando perdeu para o Palmeiras pelo mesmo placar.

O desempenho culminou na demissão de Renato Paiva e na contratação de Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. O italiano irá exercer a função pela primeira vez. Antes, trabalhou com o pai como auxiliar-técnico e preparador físico.

O agora técnico Davide Ancelotti viajou com o restante do elenco, mas ainda aguarda sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID). Caso seu nome não seja publicado a tempo, o alvinegro será comandado por Cláudio Caçapa, auxiliar-técnico permanente do clube.

Em negociação avançada com o Al-Rayyan, do Catar, o volante Gregore também foi relacionado para o clássico e deve ser titular no meio-campo ao lado de Marlon Freitas. No ataque, Arthur Cabral tem grande chance de começar jogando, preenchendo a lacuna deixada por Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest.

O Botafogo terá uma novidade no setor defensivo. Os zagueiros David Ricardo e Kaio Fernando disputam uma vaga entre os onze iniciais. O escolhido pela comissão técnica irá atuar ao lado de Alexander Barboza no espaço deixado por Jair Cunha, que se transferiu para o mesmo clube inglês de Igor Jesus após o Mundial.

Ao contrário de como Renato Paiva escalou o time contra o Palmeiras, Ancelotti pode colocar o time com apenas dois volantes, priorizando o setor ofensivo. Diante deste cenário, o time provavelmente entrará com Savarino no meio-campo e três atacantes.

A principal novidade será o centroavante Arthur Cabral, que iniciaria um jogo pela primeira vez. No Mundial ele entrou em dois dos seis jogos que o time disputou. Além disso, o atacante tem se destacado nos treinos. Sem contar que foi contratado para substituir Igor Jesus.

Arthur Cabral, de 27 anos, foi comprado junto ao Benfica-POR, onde atuou por duas temporadas, por R$ 95 milhões. Antes passou pelo Basel, da Suíça, Fiorentina-ITA. O paraibano se formou na base do Ceará e passou pelo Palmeiras, tendo marcado 102 gols na Europa, onde confirmou a fama de artilheiro.

Ao seu lado estará o rápido Artur pela direita e, do lado esquerdo, a dúvida entre Cuiabano ou Santiago Rodríguez.

Por outro lado, o Vasco venceu sua última partida antes da paralisação do campeonato. Diante do São Paulo, no Morumbi, conseguiu uma vitória por 3 a 1 com grande atuação do setor ofensivo.

Além disso, garantiu sua vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana com triunfo por 3 a 0 diante do Melgar. Os resultados animaram a torcida visando o restante da temporada.

Após aproximadamente um mês sem jogos, o Vasco volta a campo. As novidades na lista de relacionados são o meia Estrella e o atacante David. Os dois ficaram praticamente um ano longe dos gramados por conta de lesões e foram relacionados pela primeira vez nesta temporada. A tendência é que a dupla comece no banco de reservas.

Em contrapartida, Diniz não poderá contar com o meia Adson, que sofreu uma nova fratura na tíbia direita no treino e passou por uma cirurgia nesta semana. O atacante Loide Augusto, que voltou a treinar apenas na quinta-feira depois de ser liberado para tratar de assuntos pessoais, também não viajou com o restante do grupo.

A tendência é que o Vasco entre em campo com o mesmo time da última partida antes da paralisação do Brasileiro. A dúvida está na defesa, onde os zagueiros Lucas Freitas e Mauricio Lemos disputam a titularidade. O escolhido irá atuar ao lado de João Victor.

Internamente, o clima é visto como mais leve depois do anúncio da renovação de contrato do goleiro Léo Jardim, que assinou vínculo até o fim de 2030. O 'paredão' é titular absoluto da meta vascaína e um dos destaques do elenco na temporada.

O meia Jean David e o zagueiro Lucas Oliveira não foram relacionados por opção técnica, enquanto o lateral-esquerdo Leandrinho, que retornou ao clube após empréstimo ao Al-Shabab, da Arábia Saudita, fica de fora devido ao pouco tempo de trabalho com a comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BOTAFOGO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Lemos) e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

BOTAFOGO - John; Vitinho, David Ricardo (Kaio Fernando), Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore (Allan), Marlon Freitas e Savarino; Artur, Arthur Cabral e Cuiabano (Santiago Rodríguez). Técnico: Davide Ancelotti.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Mané Garrincha, em Brasília (DF).