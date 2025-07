Bayer Leverkusen anuncia Malik Tillman, contratação mais cara da história do clube

Neste sábado, o Bayer Leverkusen anunciou a contratação do meia Malik Tillman, junto ao PSV. O norte-americano de 23 anos assinou um contrato de cinco temporadas e permanece na equipe alemã até junho de 2030.

"Este clube sempre jogou um futebol fantástico. Mas, nos últimos quatro, cinco anos, o Leverkusen cresceu enormemente e se tornou interessante para muitos jogadores em toda a Europa. Eu quero ganhar títulos. Essa foi minha meta em Glasgow, em Eindhoven e continua sendo aqui", disse Malik Tillman ao site oficial do Bayer Leverkusen.

?? It's official. Malik Tillman joins from @PSV on a deal until 2030!

Welcome to the Werkself, Malik! ??#Tillman2030 pic.twitter.com/rMqxx8Zcl3 ? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 12, 2025

Para fechar a contratação, o Bayer Leverkusen pagou a multa rescisória do meia junto e desembolsou cerca de R$ 228 milhões, de acordo com o jornal alemão Kicker. Assim, Malik Tillman se tornou o jogador mais caro da história do clube alemão.

Revelado pelas categorias de base do Bayern de Munique, o norte-americano não teve muitas chances na equipe, onde disputou apenas sete jogos com o profissional na temporada 2021/22. Em seguida, passou por períodos de empréstimos com o Rangers (2022/23), da Escócia, e PSV (2023/24), na Holanda.

Em julho de 2024, o clube holandês acertou a compra do jogador em definitivo. Ao todo, Malik Tillman disputou 73 jogos pelo PSV, anotou 25 gols, deu 19 assistências e foi bicampeão Holandês (2023/24 e 2024/25). Na última temporada, o meia balançou as redes 16 vezes e deu quatro passes para gol, em 34 partidas.

Além disso, o jogador de 23 anos já defendeu a seleção dos Estados Unidos em 25 oportunidades, com três gols e três assistências. Também foi campeão da Liga das Nações da Concacaf, no ano passado.

No Bayer Leverkusen, Malik Tillman chega para repor a saída do meia alemão Florian Wirtz, que deixou a equipe para reforçar o Liverpool nesta janela de transferências.

"Com Malik Tillman, conquistamos mais uma peça ofensiva talentosa e com grande poder de finalização. Ele pode atuar com flexibilidade no meio-campo, tanto como camisa 10 quanto como 8. Malik é uma contratação absolutamente de topo para nós. Seu estilo se encaixa perfeitamente no Bayer Leverkusen. Nosso jogo ofensivo ganhará um novo impulso com a dinâmica Malik", disse Simon Rolfes, diretor executivo e esportivo do Bayer Leverkusen.

A equipe alemã volta a campo na próxima sexta-feira, às 14h30 (de Brasília), quando enfrenta o Flamengo sub-20 em um amistoso, na Gávea.