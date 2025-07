Pedro vai da animação em papo com Filipe Luís à frustração por ser barrado

Do UOL, no Rio de Janeiro

Pedro viveu uma semana de altos e baixos no Flamengo. O ponto mais caótico foi a decisão de Filipe Luís de não levá-lo nem para o banco de reservas no jogo contra o São Paulo, hoje, pelo Brasileirão.

O Mundial de Clubes já tinha sido complicado para ele. Nos jogos mais exigentes

O Mundial de Clubes já tinha sido complicado para ele. Nos jogos mais exigentes fisicamente, contra Chelsea e Bayern de Munique, nem do banco ele saiu.

Ainda teve uma confusão fora de campo por causa de mensagem que um membro do departamento de futebol (aparentemente português) mandou a Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL, falando que poderia vender o jogador se recebesse uma proposta de 15 milhões de euros.

Esse turbilhão motivou uma conversa com Filipe Luís há exatamente uma semana. No sábado, o técnico chamou o camisa 9 para um papo direto.

O recado foi de que contava com Pedro para a temporada e que ele seria muito importante para o Flamengo no ano.

Os treinos ao longo da semana deixaram o camisa 9 animado. Ele se considera 100% fisicamente, mas precisa recuperar ritmo de jogo e ficar mais refinado tecnicamente.

Isso é dito publicamente no Flamengo e até compatível com o retorno, ainda relativamente recente, após a grave lesão ligamentar no joelho.

Nesse contexto, Pedro até somou alguns gols no Flamengo. No Brasileirão, foram quatro.

Mas na prática, Filipe Luís tem preferido jogadores mais velocistas e que consigam pressionar a defesa adversária.

A semana que começou com um voto de confiança terminou com a surpresa: Pedro nem relacionado foi para o jogo contra o São Paulo.

A decisão de tirá-lo do banco não foi comunicada previamente ao jogador, segundo o UOL apurou.

Pedro esperava jogar, mas se viu excluído. Na atividade de ontem, ficou fora da parte final, na hora do coletivo. Depois, se deparou com o nome fora da lista.

A explicação que vem do Flamengo é: decisão técnica.

Mas isso tem um custo inegável para a relação com Pedro. O ponto nos próximos dias será entender como Filipe Luís vai contornar a situação.

Não é a primeira crise entre Pedro e um treinador no Flamengo. Foi assim quando Paulo Sousa o colocou no banco. Depois, na caótica passagem de Jorge Sampaoli — cujo preparador físico deu um soco no atacante. Agora, com um técnico que não faz muito tempo era companheiro de Pedro em campo.

Um possível centroavante da seleção — foi no treino do Brasil que Pedro se machucou — se vê questionado e preterido novamente no Flamengo.