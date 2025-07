Bap explica por que Fla desistiu de contratar irlandês e projeta reforços

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, explicou os motivos que levaram o Flamengo a desistir da contratação do atacante irlandês Mikey Johnston e sinalizou que o Flamengo buscará reforços em janela de transferências 'agressiva'.

O que aconteceu

Bap detalhou que o Flamengo recuou da contratação de Mikey por motivos físicos, após avaliar um relatório do do West Bromwich, da Inglaterra, atual clube do irlandês.

O relatório médico no clube de lá diz que ele está apto para jogar 1.800 minutos ao ano. Quanto já jogou esse ano? 900. Então eu vou trazer um jogador para jogar 900 minutos quando eu ainda tenho que jogar 4 mil? São escolhas que você tem que fazer. Não é contra o atleta, é a favor do Flamengo. Ele pode ser ótimo atleta, ótimo profissional, mas para as necessidades do Flamengo, neste momento, na minha opinião, não era o ideal.

Bap, em entrevista para a Flamengo TV.

Johnston seria comprado por 5 milhões de libras - cerca de R$ 37 milhões - e estava com passagem marcada para viajar no dia 8.

Bap explicou que questões médicas e físicas são avaliadas em uma fase mais avançada da negociação:

São várias etapas. Então as pessoas falam: "Mas como é que a avaliação médica detona ou acaba com a contratação"? Gente, você está avaliando 40 atletas, você não faz a avaliação médica de 40, é um funil. Se fosse um campeonato, você só iria fazer isso na semifinal. Então quando é que ia fazer o exame médico? Só nos finalmente que você olha essa parte, não faz sentido ficar avaliando jogadores numa quantidade enorme. O processo é desenhado dessa maneira.

Bap, sobre o processo de contratação.

Sobre reforços, o presidente flamenguista disse que o clube terá uma janela "mais agressiva", diferente da primeira no início do ano, quando trouxe apenas dois reforços: o atacante Juninho e o zagueiro Danilo.

Eu espero que essa janela do meio do ano seja mais agressiva do que foi no início do ano. Mas é sempre bom entender que tem gente do outro lado também que acha que quando a gente recebe o dinheiro da multa do Gerson ou do Mundial, que é tudo lucro e estou pronto para comprar qualquer jogador à vista. E que o jogador que vale 5, agora querem 8. O que valia 5 e você comprava em duas parcelas de 2,5, uma esse ano e outra ano que vem, ele quer 8 agora e joga com a sua ansiedade. O torcedor pressiona, quer o jogador amanhã, e isso faz com que o jogador fique mais caro.

Bap, sobre reforços.

O Flamengo tem interesse na contratação do meia atacante colombiano Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou.

O que mais ele disse?

Relação com Boto e 'interferência' do presidente: Alguém tem que chegar no final das contas e tomar a decisão. "Ah, o presidente interfere". É claro que o presidente interfere, mas é colocado de uma forma... Interferência seria se eu chegasse e dizer para o scout: "Não avalia a Dani, não. Olha esse garoto aqui, o João Guilherme, que é muito melhor". Quem sou eu para dizer para um cara de scout que o jogador A é melhor que o B? Não é o meu papel. Agora, o meu papel é pegar quem fez a avaliação e dizer: "Mas que princípio você usou para avaliar esse cara? Você está dizendo que ele é ótimo. Ótimo por quê?"

Finanças do Flamengo: A gente foi muito eficiente na gestão de custos do clube neste primeiro semestre. Ano passado o Flamengo teve um resultado de 11% de margem, nós fechamos esse primeiro semestre com 28% de margem. Então, ainda que não tenha feito um crescimento de receita de 20%, ficamos com muito mais dinheiro dentro de casa à medida que fomos mais eficientes nos gastos. Até agora temos tido um ano razoável, e tenho certeza absoluta que esse ano vai ser determinante para reequilibrar esse aspecto de faturamento do clube com endividamento que temos. Vamos trazer isso para os devidos lugares, em que pese a perda que a gente teve com a Libra. Então até agora foi muito bom.