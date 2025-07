Bahia e Atlético-MG duelam em uma Arena renovada de olhos na parte de cima da tabela

Bahia e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 21h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o retorno dos dois times à competição após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Além disso, coloca frente a frente dois times que estão no pelotão de cima da tabela, separados por apenas um ponto.

O Bahia faz uma campanha sólida sob o comando de Rogério Ceni e ocupa a quinta colocação, com 21 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. E vem de uma classificação na Copa do Nordeste após vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza e aposta na força da Fonte Nova para manter a boa fase.

Durante a pausa no calendário, o estádio passou por melhorias estruturais, como troca de gramado em áreas estratégicas, modernização do sistema de câmeras e instalação de iluminação em LED. Além disso, a biometria facial passou a ser obrigatória para acesso dos torcedores, encerrando a venda física de ingressos.

"O grupo descansou por 14 dias, depois teve 11 dias de treinos intensos. Talvez não seja o tempo ideal para atingir o máximo físico, mas dedicação não faltou", destacou Ceni, que indicou que escalará o melhor time possível do ponto de vista técnico e físico.

O Bahia vai ter um reforço em sua camisa, que vai estampar no centro do peito o logotipo do Superman - a conhecida letra S - nas cores vermelho e amarelo. A Puma, fornecedora de material esportivo, fechou uma parceria com o estúdio Warner Bros, que esta semana lançou o novo filme do herói: 'Superman: Legacy'.

Este é o terceiro uniforme produzido pela Puma ao Bahia, que reproduz a roupa do Superman, com a parte da frente na cor azul e as costas em vermelho, com a logo da DC Studios abaixo da gola. Os números serão destacados em amarelo, os shorts azuis e o meiões vermelhos. O torcedor deve estar ansioso, porque desde 1979 o clube usa o Super-Homem como mascote, num desenho do cartunista Ziraldo. Os apelidos do Bahia são iguais ao do super-heroi: Esquadrão de Aço e Homem de Aço.

Do lado mineiro, o Atlético chega embalado por uma invencibilidade de oito jogos, mas carrega preocupações extracampo, com atrasos salariais e de direitos de imagem. O técnico Cuca não poderá contar com o goleiro Everson e o atacante Rony, suspensos, além de Patrick, Cadu e Caio Maia, que seguem no departamento médico.

Por outro lado, Guilherme Arana e Cuello retornam de lesão e foram relacionados após mais de um mês afastados. "Estou feliz de estar voltando. Estou otimista com esse segundo semestre. Temos um grupo de qualidade e vencedor", afirmou Arana.

A equipe mineira terá ainda dois desfalques importantes por questões contratuais e técnicas: o zagueiro Vitor Hugo, emprestado pelo Bahia, e o volante Fausto Vera, que ficou fora por decisão da comissão técnica. Em campo, a expectativa é por uma escalação mais cautelosa, característica das primeiras escolhas de Cuca em retomadas de temporada.

Com casa renovada - provavelmente lotada - e com elenco reforçado, o Bahia espera voar alto diante de um adversário direto na briga por G-6.

"Desde 2024 quando a Casa de Apostas assumiu o naming rights da Arena Fonte Nova, acompanhamos e incentivamos o trabalho de melhorias em prol dos torcedores. Durante essa parada houve uma preocupação para aperfeiçoar alguns pontos que trarão maior conforto e proteção para o público e proporcionarão aos jogadores continuar atuando em um gramado em perfeitas condições", afirmou Anderson Nunes, Head de Negócios da Casa de Apostas.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X ATLÉTICO-MG

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO-MG - Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu e Hulk. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).