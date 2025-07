Bahia supera gol olímpico de Hulk, bate Atlético em jogo heroico e vai a 3º

O Bahia fez de Michel Araújo seu herói na estreia do uniforme em alusão ao Superman, superou o Atlético-MG por 2 a 1 no retorno ao Brasileirão após um mês e, de quebra, entrou no G4 da classificação do torneio nacional. Luciano Juba inaugurou o placar e Hulk ensaiou um empate com golaço olímpico, mas o meia ex-São Paulo, no último lance, garantiu o triunfo.

Com o resultado, a equipe de Rogério Ceni alcançou provisoriamente a 3ª posição na tabela, com 24 pontos e atrás apenas do líder Flamengo e do Cruzeiro — que ainda joga na rodada.

Os mineiros, por outro lado, perderam uma invencibilidade de oito jogos, estacionaram nos 20 pontos e caíram para o 8º lugar na classificação.

Os times voltam a atuar já no meio de semana pelos playoffs da Sul-Americana. O Bahia recebe o América de Cali na terça, enquanto o Atlético-MG encara o Bucaramanga, dois dias depois, na Colômbia.

Como foi o jogo

O 1º tempo foi quente, com alternância de poder e muita reclamação com o juiz. O Atlético-MG iniciou melhor, mas o árbitro Davi Lacerda virou protagonista e teve trabalho diante de faltas mais pesadas, distribuindo três cartões amarelos e aplicando 15 faltas antes de os mandantes reagirem. O Galo voltou a incomodar só nos minutos finais.

Na etapa final, Luciano Juba deu um golpe com um golaço e colocou o Bahia em vantagem antes de Hulk aparecer: os mineiros não conseguiram reagir com os reservas acionados por Cuca, mas empataram com a estrela de sua principal estrela. O camisa 7 marcou um gol olímpico e fez o 1 a 1'.

Michel Araújo, no entanto, foi o herói da noite. O meia ex-São Paulo, no último lance, voltou a colocar sua equipe na frente do placar, cravando um 2 a 1 eletrizante na Fonte Nova.

Gols e destaques

Trio online. O Galo começou a partida incomodando a defesa do Bahia a partir do seu trio de ataque: Scarpa, Dudu e Hulk "conversaram" entre si e deram trabalho aos marcadores antes dos dez minutos. Na jogada mais perigosa, Dudu acionou Hulk, que cruzou na tentativa de buscar Scarpa — Juba apareceu e afastou.

Saudade da arbitragem? O retorno do futebol brasileiro também fez alguns torcedores se irritarem com a arbitragem, que ganhou os holofotes a partir dos 13 minutos na Fonte Nova: Ademir recebeu lançamento em profundidade e foi alvo de um "trança pé" de Arana, caindo já dentro da área. Davi Lacerda marcou falta, viu o bandeira cravar pênalti e foi salvo pelo VAR, que não apontou penalidade. A confusão deixou o embate paralisado por mais de três minutos e esquentou o clima. Resultado? Willian José, Scarpa e o próprio Arana receberam amarelo.

Willian José e Scarpa brigam pela bola em Bahia x Atlético-MG; ambos receberam cartão amarelo Imagem: Jhony Pinho/AGIF

Delfim mostra serviço. Quando a bola rolou de fato, o Bahia demonstrou uma melhora ofensiva substancial e passou a assustar a meta defendida por Gabriel Delfim. O reserva de Everson precisou trabalhar ao menos três vezes: em falta batida por Willian José, em cruzamento de Juba e em finalização de Ademir.

Nova reação. Os minutos finais do 1º tempo tiveram respostas atleticanas no gramado da Fonte Nova: Hulk, em duas cobranças de falta de longe quase que consecutivas, e Arana, que completou contra-ataque após lindo passe de Gabriel Menino, ficaram no quase antes do intervalo.

Juba nocauteia. O Bahia fez valer seu uniforme de Superman no início da etapa final e abriu o placar com um golpe fatal de Juba. O lateral aproveitou rebatida de Lyanco e, de fora da área, emendou um chutaço cruzado de primeira que parou na rede lateral de Delfim: 1 a 0.

Luciano Juba celebra gol em Bahia x Atlético-MG, partida do Brasileirão Imagem: Jhony Pinho/AGIF

Cuca mexe. O técnico do Atlético-MG, que já havia colocado Cuello em campo, fez mais duas alterações na tentativa de deixar seu elenco mais ofensivo: Júnior Santos substituiu um discreto Dudu, enquanto o meia Igor Gomes entrou na vaga do volante Gabriel Menino. Rogério Ceni respondeu pouco depois, chamando Kayky junto ao banco de reservas.

Hulk empata nos acréscimos. O Galo conseguiu um gol já nos acréscimos a partir de sua principal estrela: Hulk. O atacante cobrou um escanteio da ponta direita com extrema categoria e surpreendeu Marcos Felipe, que não conseguiu fazer com que a bola não acabasse nas redes: 1 a 1.

Hulk tenta sair da marcação durante Bahia x Atlético-MG, duelo do Brasileirão Imagem: JOãO AURéLIO/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

"Super" Michel Araújo entra e decide no último lance. O jogo parecia fadado ao empate, mas Michel Araújo "tomou" o lugar de Juba como herói da noite e garantiu o triunfo dos comandados de Rogério Ceni. O meia ex-São Paulo, que havia entrado aos 44 minutos, acertou belo chute da entrada da área, superou Delfim e sacramentou o 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2x1 ATLÉTICO-MG

Data e horário: 12 de julho, às 21h (de Brasília)

Competição: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Davi Oliveira Lacerda

Assistentes: Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Willian José (BAH); Scarpa, Arana (CAM)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Luciano Juba (BAH), aos 7 min do 1º tempo; Hulk (CAM), aos 45 min do 2º tempo; Michel Araújo (BAH), aos 49 min do 2º tempo

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-MG: Gabriel Delfim; Natanael (Bernard), Lyanco, Junior Alonso (Isaac) e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Rubens; Scarpa (Cuello), Dudu (Júnior Santos) e Hulk. Técnico: Cuca