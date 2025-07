Atlético-GO empata com o Paysandu e perde chance de encostar no G4 da Série B

O Atlético-GO empatou com o Paysandu por 2 a 2 neste sábado, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). Marcelinho balançou as redes para os visitantes, enquanto Rossi e Anderson Leite marcaram para os mandantes.

Com o resultado, o Dragão, décimo colocado, agora com 22 pontos, desperdiçou a chance de encostar no quarto colocado Athletico-PR, que se encontra com 24 somados. Já o Papão segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 15 pontos.

Pela 17ª rodada da Série B, o Atlético-GO encara o Criciúma, na próxima sexta-feira. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. O Paysandu, por sua vez, enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira. O duelo acontece no próximo sábado, às 18h30.

???? PONTO ENORME NA CURUZU! Em uma semana difícil, com vários desfalques, clube lidando com o surto de uma forte gripe no elenco, o Dragão foi na raça e buscou um 2×2 contra o Paysandu, fora de casa. Dois gols de Marcelinho! ?Empate importante na Curuzu, estádio muito difícil... pic.twitter.com/y9wLaaGTjC ? Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 12, 2025

Paysandu x Atlético-GO

O Atlético-GO inaugurou o marcador aos 27 minutos do primeiro tempo, com Marcelinho. Já aos 41, Rossi empatou para o Paysandu. O Dragão voltou a ficar à frente do placar nos acréscimos, aos 56, novamente com Marcelinho, de pênalti.

Com apenas três minutos da etapa complementar, Anderson Leite empatou para o Papão.